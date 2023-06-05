Ольга Сутулова рассказала о своем браке с Евгением Стычкиным

Семейная жизнь двух артистов никогда не бывает серой. Евгений Стычкин познакомился с Ольгой Сутуловой на съемках кино в 2007-м. Несколько лет их роман длился без штампа в паспорте, но без свадьбы все же не обошлось.

В прошлом году у супругов был юбилей — десятилетие брака. Сейчас артисты воспитывают двоих общих детей, продолжают строить семью и не забывают о карьере. Ольга Сутулова и Евгений Стычкин вызывают у публики интерес своим союзом. Благодаря WomanHit стало известно, как обстоят дела у актерской четы.

В интервью изданию Ольга рассказала о новых съемках, личной жизни и совместном творчестве с мужем. Супруги стали близкими партнерами практически во всех сферах. По словам жены, Евгений Стычкин обладает неиссякаемым оптимизмом и верой во все хорошее. Эти качества ее подкупают.

Ольга Сутулова считает везением предложение мужа-режиссера сыграть роль в его новой картине "Цикады". В шутку звезда отметила, что попала в проект через постель.

Также жена Евгения Стычкина поделилась мнением о сериале "Актрисы", отметив, что некоторые явления в нем утрированы. Ольга Сутулова не видит проблемы в совмещении семьи и карьеры. Она и сама быстро вернулась к работе после родов.

Актриса рада, что познала счастье материнства в осознанном зрелом возрасте. Ее старший сын Михаил играет, рисует, общается, ходит в театр и прекрасно относится к младшему брату. Евгений Стычкин и Ольга Сутулова без ущерба для семьи развиваются в профессиональном ключе и поддерживают друг друга.