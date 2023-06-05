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Понедельник 5 июня

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Ольга Сутулова рассказала о своем браке с Евгением Стычкиным

Ольга Сутулова рассказала о своем браке с Евгением Стычкиным
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Семейная жизнь двух артистов никогда не бывает серой. Евгений Стычкин познакомился с Ольгой Сутуловой на съемках кино в 2007-м. Несколько лет их роман длился без штампа в паспорте, но без свадьбы все же не обошлось.

В прошлом году у супругов был юбилей — десятилетие брака. Сейчас артисты воспитывают двоих общих детей, продолжают строить семью и не забывают о карьере. Ольга Сутулова и Евгений Стычкин вызывают у публики интерес своим союзом. Благодаря WomanHit стало известно, как обстоят дела у актерской четы.

В интервью изданию Ольга рассказала о новых съемках, личной жизни и совместном творчестве с мужем. Супруги стали близкими партнерами практически во всех сферах. По словам жены, Евгений Стычкин обладает неиссякаемым оптимизмом и верой во все хорошее. Эти качества ее подкупают.

Ольга Сутулова считает везением предложение мужа-режиссера сыграть роль в его новой картине "Цикады". В шутку звезда отметила, что попала в проект через постель.

Также жена Евгения Стычкина поделилась мнением о сериале "Актрисы", отметив, что некоторые явления в нем утрированы. Ольга Сутулова не видит проблемы в совмещении семьи и карьеры. Она и сама быстро вернулась к работе после родов.

Актриса рада, что познала счастье материнства в осознанном зрелом возрасте. Ее старший сын Михаил играет, рисует, общается, ходит в театр и прекрасно относится к младшему брату. Евгений Стычкин и Ольга Сутулова без ущерба для семьи развиваются в профессиональном ключе и поддерживают друг друга.

5 июня 2023, 19:40
Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
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Леонид Агутин и Анжелика Варум. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин и певица Валерия. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Андрей Кончаловский и Юлия Высоцкая. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Алексей Чумаков и Юлия Ковальчук. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Сергей Жуков и Регина Бурд. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press /www.globallookpress.com
Олег Газманов и Марина Газманова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Александр Стриженов и Екатерина Стриженова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Владимир Пресняков и Наталья Подольская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com

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