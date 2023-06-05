Лена Катина раскрыла пол и имя будущего малыша

Певица озвучила имя будущего ребенка и рассказала, как будут проходить ее роды.

Долгое время о личной жизни экс-солистки группы T.a.t.u Лены Катиной было почти ничего не известно. После рождения сына в 2015-м и развода с первым супругом Сашо Кузмановичем звезда практически не давала общественности поводов говорить о себе. Однако в прошлом году все внезапно изменилось.

За последние месяцы Лена Катина удивила публику сразу несколькими радостными новостями. Сначала певица вышла замуж за музыкального продюсера Дмитрия Спиридонова, а затем стало известно, что пара ждет ребенка. Совсем скоро 38-летняя певица подарит мужу малыша.

Долгое время поклонники гадали, какого пола будет второй ребенок артистки. В свое время звезда признавалась, что мечтает о дочке и даже придумала для нее имя. А накануне экс-солистка "Тату" наконец раскрыла главный секрет в студии программы "Звезды сошлись" на канале НТВ. Оказалось, что у Елены и Дмитрия родится сын.

Катина поделилась, что они с супругом планируют назвать малыша Демьян или Димьян. Имя для ребенка подбирал Спиридонов, для которого этот наследник станет первым. Однако окончательное решение о том, как назвать мальчика, предстоит принять старшему сыну певицы.

Кроме того, звезда разоткровенничалась с публикой о том, как будут проходить ее роды. Лена заявила, что, вероятнее всего, перенесет кесарево сечение. По словам певицы, партнерских родов у них с мужем не будет. Тем не менее супруг не оставит певицу в этот ответственный момент и будет находиться в палате по соседству.