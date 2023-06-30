"Нечто невероятное и фееричное": сын Джигарханяна в восторге от коллекции наследника Киркорова

Сын Армена Джигарханяна Степан пролетел половину планеты для того, чтобы оценить показ сына Филиппа Киркорова Мартина.



Показ мод, который устроили дизайнер Аника Керимова и сын Филиппа Киркорова, на днях прошел в столице и стал точкой притяжения для многих звезд шоу-бизнеса. Но некоторые, как оказалось, преодолели ради мероприятия тысячи километров. Например, сын Армена Джигарханяня Степан.

В Москве, и конкретно на показе, он оказался по личному приглашению Керимовой. И, пусть актер уже много лет живет в США, звонок застал его в Эль-Кувейте, расположенном на берегу Персидского залива. Как сообщил Степан журналистам, у него был запланирован туристический тур по странам Аравийского полуострова.

"Степан, мы с сыном Филиппа Киркорова Мартином сделали нечто невероятное и фееричное", – обратилась, по словам сына Армена Джигарханяна, к нему приятельница.





Вот поэтому Степан изменил планы, прилетел в Москву и, к слову, ни капли не пожалел: остался в восторге от коллекции наследника Киркорова. Мужчина даже счел, что такой высокий уровень недоступен многим зарубежным дизайнерам.

Кроме того, Степан Джигарханян был очень растроган тем, как относится Филипп Киркоров к увлечению своего сына. Талант Мартина бесспорен, сообщил сын Армена Джигарханяна, поэтому Филипп Киркоров очень правильно делает, что помогает его развивать.