Светлая память: умер артист из "Вечеров на хуторе близ Диканьки"

Россия потеряла еще одну звезду. Актер театра и кино Валерий Воронин теперь на небесах.



Ушел из жизни режиссер, театральный деятель, человек искусства. В воскресенье 25 июня скончался Валерий Воронин. Смерть настигла его в 67 лет. Печальной новостью поделился телеканал "360" со ссылкой на первоисточник.



Известен артист был ролью Клавдия в "Гамлете", лорда Гилдой в "Капитане Бладе", Страшилы в "Волшебнике Изумрудного города", Дорна в "Чайке", Вершинина в "Трех сестрах", и, разумеется, казака по имени Чуб в "Вечерах на хуторе близ Диканьки".

Воронин прошел насыщенный творческий путь. Он родился еще во времена правления Хрущева. Вовремя осознав тягу к культурной жизни, поступил после школы в училище искусств. С 2006 года Валерий Воронин трудился на поприще актера и режиссера в молодежном театре Ростова-на-Дону. Валерий приложил руку к множеству спектаклей, включая "Собачий вальс" и "Полет над гнездом кукушки".

На телевизионных экранах артист появился впервые в 2014 году. Он сыграл отца Наташи Севостьяновой в сериале "Если ты не со мной". Это мелодрама, в которой затронута тема личной жизни молодой цыганки. Съемки объединили Валерия Воронина с известными кинозвездами. В числе его партнеров оказался даже знаменитый "Ихтиандр" Владимир Коренев.

"Светлая память", – написали в Сети почитатели покойного актера.

