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Среда 28 июня

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Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов

Господи, помилуй: что случилось с памятником Спартака Мишулина за 65 тысяч долларов
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Главного "Карлсона" страны – в образе этого персонажа актер выходил на сцену более двух тысяч раз – Спартака Мишулина не стало 17 июля 2005 года. Накануне очередной годовщины со дня смерти Народного артиста России на его могиле побывал корреспондент "Дни.ру".

В 2005-го врачи посоветовали Мишулину провести операцию на сердце – сделать шунтирование. Утверждали, что гарантия на успех составляет 99 процентов... А в июне того же года года Спартак Мишулин был госпитализирован в столичный центр кардиохирургии с диагнозом "сердечная недостаточность". Потребовалось срочное хирургическое вмешательство, через три дня после которого – 17 июля 2005-го – актер и умер на 79-м году жизни . Гражданская панихида состоялась 21 июля 2005 года в Театре сатиры, где актер прослужил сорок пять лет. Похоронили же его 12 участке (слева от колумбария) престижного Ваганьковского кладбища столицы.

Через два года на могиле исполнителя роли Саида в фильме "Белое солнце пустыни" появился необычный памятник работы скульптора Александра Цигаля (его скульптурами украшен храм Христа Спасителя) и архитектора Александра Великатова. Памятник выполнен в виде вертикальной прямоугольной стелы из черного гранита, на которой закреплен барельеф актера. А по обеим сторонам из камня сделан занавес, напоминающий театральный.

Фото: Дни.ру

Как тогда рассказывал директор Театра Сатиры Мамед Агаев, памятник обошелся в 65 тысяч долларов (5 миллионов 528 тысяч рублей сегодня). Господи, помилуй!.. Но поскольку у семьи таких денег не было, а государство не помогло, то все средства на создание памятника выделил театр, коллектив которого ради этого отказался от месячной премии.

Сегодня, спустя 16 лет после установки памятника, он находится в хорошем состоянии, родственники актера приходит сюда – убирают, чистят, моют. А еще на могиле Мишулина всегда лежат живые цветы – знак признательности и уважения от многочисленных поклонников.

28 июня 2023, 09:00
Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
"Дни.ру"✓ Надежный источник

Фоторепортаж

Помятая Мишулина вышла в свет после известия об инсульте

Телеведущая Регина Тодоренко.
Актеры Агата Муцениеце и Павел Прилучный.
Актеры Ирина Безрукова и Дмитрий Нагиев.
Певица Анна Седокова.
Актер Дмитрий Нагиев.
Певец Стас Костюшкин с супругой.
Актеры Александр Ревва и Михаил Галустян.
Звезда "Дома-2" Дарья Пынзарь.
актриса Дарья Повереннова.
Автор песен Аркадий Укупник.
Актриса Наталия Лесниковская.
Актриса Карина Мишулина с мужем.
Актер Андрей Гайдулян со спутницей.
Певица Корнелия Манго с супругом.
Актриса Наталья Рудова.
Актриса Ирина Безрукова.

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