Николай Цискаридзе поздравил выпускников Академии русского балета.

Народный артист России Николай Цискаридзе с 1993 по 2013 год служил премьером Большого театра. После окончания активной карьеры, сопровождаемой многочисленными скандалами, перешел на преподавательскую работу, возглавив Академию русского балеты имени Вагановой.

В 2014 году один из известнейших в мире артистов балета был избран ректором одной из старейших в мире балетных школ. Николай Цискаридзе занимает данную должность вот уже девять лет, хотя и в вузе случаются скандалы.

В минувший вторник, 26 июня, в Академии русского балета прошел выпускной вечер. Разумеется, ректор поздравил выпускников с очень важным днем в их жизни. Николай Цискаридзе обратился к своим подопечным с трогательным посланием.

Примечательно, что к 49 годам знаменитый балетмейстер не женился и не обзавелся наследниками, чем породил массу слухов о своей личной жизни. Так или иначе, своими детьми артист считает учеников Академии.

Однако в личном телеграм-канале он назвал выпускников не только детьми, но и коллегами. Балетмейстер подчеркнул, что впереди их ждет взрослая жизнь, новые вызовы и цели, а также творческие возможности.

"Помните заветы своих педагогов, верьте в силу искусства и ничего не бойтесь!" – призвал Николай Цискаридзе.

Кроме того, бывший премьер Большого театра поздравил педагогов Академии и родителей выпускников. Последних ректор призвал поддерживать своих детей и гордиться ими.

Как напоминает интернет-издание "Подмосковье сегодня", особая задача в воспитании наследников ложится на матерей-одиночек, коих в России немало. Так что Николай Цискаридзе выбрал подходящие напутственные слова.