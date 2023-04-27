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Четверг 27 апреля

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"Папа Коля": скромный одиночка Цискаридзе рассекретил взрослую дочь

"Папа Коля": скромный одиночка Цискаридзе рассекретил взрослую дочь
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Николай Цискаридзе решился на откровение.

Народный артист России Николай Цискаридзе уже несколько лет является ректором Академии русского балета им. А.Я. Вагановой. Бывший премьер Большого театра боготворит свою работу, а его воспитанницы и воспитанники – его.

Официально не известно, есть ли у Цискаридзе дети. Балетмейстер тщательно скрывает личную жизнь. И несмотря на множество слухов в этой области, бытует мнение, что вместо семьи Цискаридзе выбрал работу и посвятил ей всего себя.

Балерина Анжелина Воронцова, которая выступала с Николаем Цискаридзе на сцене Большого театра в спектакле "Щелкунчик" много лет духовно связана с балетмейстером. Она вспомнила, как 15 лет назад познакомилась с танцовщиком, и он сыграл решающую роль в ее судьбе, посоветовав ехать учиться в Москву. Вскоре она стала его ученицей. С тех пор карьера девушки стремительно пошла в гору. В своем аккаунте Анжелина поблагодарила Николая Цискаридзе за ценный жизненный опыт.

"Очень люблю вас!" – написала воспитанница Цискаридзе.

В ответ на теплые слова Николай Цискаридзе трогательно ответил своей рассекреченной взрослой дочери, ведь себя он назвал ее отцом. Конечно, это образно, ведь наставник всегда как отец для своего воспитанника.

"15 лет как один миг, а столько всего было… Но сколько еще БУДЕТ Люблю! Папа Коля", – написал Цискаридзе.

В карьере Анжелины Воронцовой были и тяжелые моменты. В Большом театре она подвергалась унижениям и травле со стороны Сергея Филина. Тогда Николай Цискаридзе поддержал ее и вступил в полемику с обидчиком.

27 апреля 2023, 15:40
Николай Цискаридзе. Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ Globallookpress.com
Цискаридзе News / Telegram• Требует проверки

Фоторепортаж

Цискаридзе простился с Галиной Вишневской

Церемония прощания с оперной певицей Галиной Вишневской
Владимир Путин во время церемонии прощания с оперной певицей Галиной Вишневской
Иосиф Кобзон у здания Центра оперного пения перед церемонией прощания с певицей
Владимир Путин и дочери Галины Вишневской Елена и Ольга Ростропович (слева направо)
Дочери Галины Вишневской Елена (на втором плане) и Ольга Ростропович (на первом плане) с супругом Арменом Поповым (на втором плане)
Поклонники Галины Вишнеской у здания Центра оперного пения перед церемонией прощания с певицей

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