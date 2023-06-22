"Думал, что жизнь закончилась": известный актер хотел покончить с собой из-за любви

Актер Филипп Ершов признался, что сильно страдал из-за расставания.

29-летний Филипп Ершов снимался в таких фильмах, как "Стрельцов" (2020), "Love" (2020), "Нюрнберг", а также сериалах "Гости из прошлого" (2020), "Великая. Золотой век" (2022), "Тайна пропавшей деревни" (2022), "Грузчики" (2022), и других проектах. Также молодой актер играет в Театре имени Ермоловой.

Своими достижениями Ершов гордится, но думает, что большие профессиональные победы еще впереди. "Мне есть куда расти", – сказал артист в недавнем интервью WomanHit. И если в работе Филипп может похвастаться успехами, то в личной жизни было много разочарований. Он признался, что ему очень хорошо знакомо одиночество.

Разоткровенничавшись, Ершов сказал, что после разрыва романтических отношений хотел покончить с собой. "Думал, что жизнь закончилась. Любил очень сильно", – вспомнил актер. Филипп полагает, что творческие люди переживают разрыв болезненнее.

Филипп Ершов дал понять, что мечтает о семье. Счастьем для него будет жизнь с женой, детьми и собаками в большом доме. Актер считает детей смыслом жизни. Пока же молодой артист сосредоточен на карьере, продолжает оттачивать свои профессиональные навыки.