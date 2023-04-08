"Стану мамой": показавшая пузико Семенович призналась в скором рождении малыша

Анна Семенович сделала серьезный шаг.



Совсем недавно Анна Семенович вернулась из отпуска на Мальдивах. Певица делилась большим количеством фотографии с поклонниками, однако показавшая пузико Семенович лишь подверглась критике за использование фотошопа.

Оказавшись в столице артистка пообщалось с журналистами, которым рассказала о том, как легко женщине навлечь на себя недовольство публики. Особенно тем дамам, кто выбирает между рождением ребенка и карьерой. По словам Анны Семенович, многие любят ломиться в чужую личную жизнь с непрошеными советами: указывают, когда выходить замуж и рожать детей.

"Я, например, только сейчас созрела для ребенка. И очень надеюсь, что в ближайшее время стану мамой", – призналась в скором рождении малыша, о котором уже мечтает.

Следом Анна Семенович проговорилась о том, что мужчина у нее уже есть, но он человек не публичный, а она не хочет уговаривать его выходить в свет. Ведь хвастаться наличием мужчины, как и матримониальным статусом, уверена Анна Семенович, неправильно.

Что же до критиков – Анна призналась, что от негатива публики ее защищает "броня" и состояние "хронического счастья". Статьи про себя она не ищет, комментарии не читает, а на злость людей она не обращает внимания. Лучше, уверена Анна Семенович, укутаться в плед и посмотреть сериал, либо же вкусно поесть.





