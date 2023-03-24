"В самом соку": пожелавшая секса и шалостей Семенович осталась без белья

Анна Семенович завела пикантный разговор.



Осознав то, как сильно на лояльность аудитории влияет общение с подписчиками, Анна Семенович начала больше откровенничать с гостями своего блога. Теперь ей, как и Ольге Орловой, задают вопросы, а та с удовольствием на них отвечает.

Одна из подписчиц поделилась с певицей тем, что накануне сорокалетия ей кажется, что жизнь кончена. Однако Анна поспешила разубедить женщину. Сказала, что на собственном примере знает, что даже в 43 года жизнь только начинается.

Недавно отметившая свой день рождения Анна Семенович призналась, что находится в диком наслаждении от своего возраста. И окружающие это состояние чувствуют.

"Вы в самом соку. Кайфуйте, шалите, любите, занимайтесь сексом", – наказала Семенович отчаявшейся женщине.

Поделившись приятными моментами, артистка перешла к грустным. Оказывается, пожелавшая своей подписчице секса и шалостей Анна Семенович осталась без белья. Положила его в чемодан перед самым отлетом, а прилетев в столицу не нашла пакета со своими сшитыми на заказ купальниками.

"Может их взяли чтоб туда кокосы складывать?", "Кто-то уже сшил себе панамки", "Кто-то их соединит и использует как парашют в будущем", "Как ведра будут использовать... Воду в бассейн носить", – вдоволь похихикали комментаторы над Анной Семенович.





