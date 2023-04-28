"Мама": Постаревшую Джанабаеву сняли с малышом на руках после измены

Жена Валерия Меладзе осталась одна с малышом.

В 2014 году в жизни исполнителя хита "Сто шагов назад" наступила поистине белая полоса. После измен жене он наконец-то решился на развод и сошелся с Альбиной Джанабаевой. Публика к этому браку относилась по-разному. Некоторые говорили, что он будет коротким, потому что, мол, если Валерий Меладзе пошел налево однажды, то сделает это снова.

Но супруги до сих пор вместе. И даже сложности, наступившие в жизни певца, не разрушили отношения. Сладкоголосый музыкант сейчас часто подвергается критике за череду свои поступков, оскорбивших россиян. А его концерты стали отменять один за другим из-за недовольства публики.

Альбина Джанабаева даже выкладывала в своем микроблоге пост с намеком на то, чтобы люди простили Валерия Меладзе. Однако это не помогло. Судя по социальным сетям экс-солистки "ВИА Гры", сейчас супруги находятся за границей – греются где-то под солнышком. Глядя на постоянно улыбающуюся певицу, кажется, что она счастлива, несмотря на негатив, обвалившийся на ее семью.

Накануне звезду сняли во время очень трогательного момента – с малышом на руках. В кадре она осталась одна и усадила на свое плечо маленького попугая, который щебетал ей что-то на ухо и время от времени покусывал за губу. Поклонники принялись умиляться фотографиями и видео.

Однако кто-то не упустил возможности подметить, что Альбина Джанабаева внешне сильно сдала. "Постарела!", написали в комментариях люди. Подобных фраз было довольно много, может быть, поэтому жена Валерия Меладзе спешно удалила публикацию.