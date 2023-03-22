"Огромные два бидона": потолстевшая Семенович предъявила здоровенную грудь

Семенович понежилась в прохладном бассейне.

В последнее время об Анне Семенович говорят не в контексте ее творчества и достижений, а именно о ее формах и вызывающем поведении. Певица и сама не против такой популярности, поэтому постоянно подпитывает интерес к своей персоне при помощи откровенных фото и видео.

Не секрет, что Анна Семенович с давних пор страдает от постоянно растущего бюста, и этот факт только привлекает к ней повышенный интерес поклонников. Огромная грудь помешала Семенович построить карьеру в фигурном катании, да и постоянно причиняла физический дискомфорт, Артистка даже делала операцию по уменьшению бюста, однако он все равно огромный.

На днях Анна Семенович опубликовала видео, на котором предстала в бассейне. Звезда нежилась в воде и снимала себя на фронтальную камеру. Ее упругая большая грудь так и лезла в объектив и еле умещалась.

"Немного нежности с утра", – написала Анна Семенович.

Однако фанаты не оценили такой нежности и отметили, что артистка выглядит вульгарно. Да и вообще, по мнению россиян, в 43 года надо уже детей воспитывать, а не заниматься всякой ерундой.

"Где здесь нежность? Очень надоели ваши ведра десятилитровые"; "Господи, эти губы тянет везде и постоянно"; "Ни ребенка, ни котенка. Взрослая баба"; "Огромные два бидона, еле в экран поместились, полное круглое лицо, большие тянущиеся губы и несуразные движения, и это оказывается нежность"; "Ань, все, не парься, пролетели твои года", – написали поклонники.