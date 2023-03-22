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Шоу-бизнес
"У него целый букет": Сбежавший от жены к любовнице Меладзе мучается с вялым достоинством

"У него целый букет": Сбежавший от жены к любовнице Меладзе мучается с вялым достоинством

У Валерия Меладзе проблемы в самой главной сфере жизни.
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В 2014 году в жизни знаменитого музыканта, казалось, наступило идеальное время. Он наконец-то решился на развод с женой и ушел от нее к любовнице Альбине Джанабаевой, которая на стороне родила ему сына. В итоге артист обрел счастье в личной жизни и в то же время оставался на пике популярности. Однако в последнее время жизнь Валерия Меладзе кардинально изменилась.

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Альбина Борисовна Джанабаева

Альбина Борисовна Джанабаева певица

Всему виной поведение певца, которое не на шутку взбесило публику. Сначала он негативно высказывался в адрес страны, сделавшей его звездой. А потом шагнул дальше и произнес украинский националистический лозунг во время выступления за границей. Музыкальные критики стали в один голос твердить, что многие фанаты за это его не простят.

По мнению продюсера Дмитрия Ашурова, так и произошло. Из-за выбранной линии поведения Валерий Меладзе самостоятельно обрек себя на страдания. Раньше его главным достоинством на фоне коллег была горячая востребованность. Однако сейчас это самое достоинство стало вялым, ведь количество выходов на сцену можно по пальцам пересчитать. Собственно, теперь он, говорит продюсер, с этим мучается.

"Из-за позиции своей страдает. У него целый букет (неприятностей. — Прим. ред.)", – рассуждает Дмитрий Ашуров.

В браке, говорят, у артиста тоже проблемы. Недавно, к примеру, его заметили в Берлине с братом. Поклонники обратили внимание на то, что звездные родственники были без жен. А потому стали предполагать, что Константин и Валерий Меладзе находятся на грани развода со своими возлюбленными.

Валерий Меладзе. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 марта 2023, 12:00 Источник: PopCornNews ✓ Надежный источник
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