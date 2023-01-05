"Штук 15": ненасытная Семенович готова ублажать целый гарем из мужиков

Анна Семенович сделала шокирующее признание о личной жизни. Вот почему она не выходила замуж.

42-летняя российская певица Анна Семенович всегда была востребована и не страдала от недостатка мужского внимания. Бывшая солистка группы "Блестящие" никогда не была замужем, но тем не менее, не отрицает, что мечтает о создании семьи и рождении детей.

Анна Семенович постоянно получает предложения руки и сердца от поклонников и ухажеров. А все потому, что она не только умница, но и красавица. Когда-то Семенович занималась фигурным катанием и занимала призовые места. Кто бы мог подумать! Тем не менее, замуж она не спешит. Все потому, что Анна Семенович верит в настоящую любовь и не сомневается, что встретит того самого рано или поздно.

На днях Анна Семенович устроила в своем аккаунте блиц-опрос и пообщалась с поклонниками. Один из них в окошке для вопросов написал: "Станьте моей женой". Артистка с юмором отнеслась к предложению, так как для нее это уже не впервой.

"Опять двадцать пять. У меня таких запросов в вопроснике штук 15. Я одна, а вас 15. Я вот думаю, может мне гарем из мужей построить? И каждого поселить в комнату", – поразмышляла ненасытная Анна Семенович. Неужели артистка действительно готова ублажать целых 15 мужиков? Остается загадкой.

Стоит отметить, что несмотря на такую любвеобильность, Анна Семенович рассказывала ранее, что у нее есть отношения. Удивительно, как ухажер терпит такой неприкрытый флирт с конкурентами.