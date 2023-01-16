"Не жалко": на костях рухнувшей с высоты Бузовой сплясали толпой

Звезда отдыхала в Сочи.

Плотный график лишает Ольгу Бузову отдыха, поэтому путешествие для нее – это всегда большое событие. Например, недавно звезда отправилась в Сочи, где решила покататься на лыжах. В своем телеграм-канале поющая телеведущая опубликовала целую серию снимков, сделанных в горах.

Бузова также выложила видео, в котором запечатлен момент ее "эпичного падения". Дело в том, что телеведущая встала на лыжи спустя долгое время, и эта ошибка стала для нее, можно сказать, роковой. Любой навык, как известно, необходимо тренировать. В какой-то момент она рухнула с высоты собственного роста на снег.

К счастью, Ольга ничего себе не сломала, хотя вероятность травмирования была высотка, ведь падение было весьма резким. Наверняка, Бузова получила несколько синяков, которые некоторое время будут ей напоминать о несчастном случае, произошедшем с ней в горах.

Преданные поклонники по-доброму посмеялись над инцидентом вместе с Ольгой Бузовой, однако некоторые словно сплясали на костях телеведущей. Толпа интернет-пользователей высмеяли звезду за позерство и неумение ездить на лыжах. "Идиотка", "Не жалко", "Уровень лыжницы у вас невысок", "Моя бабушка лучше катается", – написали люди.