"Его не стало": Умирающий наставник "Голоса" Корнелюк отказался от медицинской помощи

Через два месяца наставник шоу "Голос" на Первом канале певец Игорь Корнелюк отметит 60-летие. В свежем интервью исполнитель хита "Дожди" рассказал о планах на будущее.
Артист поведал, что планирует организовать концерт с симфоническим оркестром, который будет исполнять музыку из кинофильмов. Во второй части мероприятия певец выступит на сцене сам. Сейчас музыкальный исполнитель Игорь Корнелюк активно готовится к юбилейному концерту.
Кроме подготовки к концерту Корнелюк работает на шоу "Голос 60+" наставником. Артист отмечает, что сильно устает от напряженного графика. Корнелюк признается, что не умеет отдыхать или болеть.
"Когда заболеваю, мне кажется, что все, жизнь кончилась. Когда супруга предлагает вызвать врача, я говорю: "Нет, вызывай сразу нотариуса!". У меня был друг, к сожалению, во время пандемии его не стало... Он в постели обкладывался книгами, дисками. На тумбочке у него стояла бутылка коньячка. Он объявлял себя немощным", – рассказал Корнелюк.
Певец объяснил, что тоже мечтает вот так поболеть, но не может себе это позволить. Между тем, шансов на заболевания у наставника шоу "Голос" все больше...
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