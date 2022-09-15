"Интим по нетрезвой лавочке": Окосевший от выпитого Панин залез на выжившую из ума старуху

Алексей Панин то и дело влипает в скандалы.

В последнее время имя звезды "Жмурок" много у кого на слуху. И дело далеко не в его актерском таланте или успехах на творческом поприще, а в скандальных выходках, которыми он то и дело удивляет народ. То Алексей Панин спит на улице наравне с бездомными, то приходит в школу к дочери с похмелья, то в Сети появляются интимные видео с его участием.

В общем, образ жизни некогда востребованного артиста превратился в нечто ужасное! Дана Борисова, которая в свое время лечилась от зависимости, кажется, легко может определить человека, который страдает из-за того же. По ее мнению, у звезды нулевых серьезные проблемы с пристрастием к алкоголю: мол, зависимость на лицо. При этом, считает телеведущая, актер, условно говоря, окосел от выпитого, а потому начал деградировать и выжил из ума. Об этом пишет РИА ФАН.

А компанию Алексею Панину в пагубных пристрастиях, "тявканьям" в адрес России и поехавшей крыше, по словам блондинки, составляет Татьяна Лазарева* – так сказать, престарелая подруга по несчастью. К слову, окрестившаяся от России звезда сейчас тоже живет в Испании, где, говорит Дана Борисова, как и актер, никому не нужна.

Более того, теледива предположила, что артист мог даже залезть на свою некогда коллегу по творческому цеху.

"Может, и интим у них есть по нетрезвой лавочке", – рассуждает Дана Борисова о связи между Алексеем Паниным и Татьяной Лазаревой*.

*Признана иностранным агентом по решению Министерства юстиции РФ от 22.07.2022.