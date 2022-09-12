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Шоу-бизнес
Пять неудачных браков, отсутствие детей и одинокая старость: личная драма Татьяны Дорониной

Пять неудачных браков, отсутствие детей и одинокая старость: личная драма Татьяны Дорониной

12 сентября Татьяна Доронина отмечает день рождения. Ей исполняется 89 лет.
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Карьеру Татьяны Дорониной без сомнений можно назвать блестящей. Актриса сыграла десятки запоминающихся ролей, покорила миллионы зрительских сердец и много лет стояла во главе МХАТА. А вот личная жизнь Татьяны Васильевны, к сожалению, не сложилась. Знаменитость пять раз побывала замужем, но так и не смогла построить крепкую и счастливую семью.

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Первые серьезные отношения актрисы случились еще в молодости. Вскоре после поступления в Школу-студию МХАТ она закрутила роман с однокурсником Олегом Басилашвили, а к окончанию учебы влюбленные стали мужем и женой. Первые годы супруги жили очень скромно, но это не мешало им быть счастливыми. Казалось, что крепкий брак не смогут разрушить никакие трудности. Однако спустя восемь лет Доронина и Басилашвили развелись.

В один момент Татьяна Васильевна заподозрила мужа в измене. Вскоре после этого звезда узнала, что ждет двоих малышей. Однако новость о предстоящем пополнении не примирила супругов. Доронина не простила любимому мужчине предательства и решила сделать аборт.

Во второй раз артистка пыталась обрести счастье с доктором искусствоведения Анатолием Юфитом. Они познакомились, когда Доронина уже была востребованной актрисой, и вскоре стали жить вместе. Увы, этот брак распался уже через три года. Поговаривают, Татьяна Васильевна обиделась на мужа, потому что тот не встретил ее с гастролей.

После второго расставания актриса недолго недолго была одна. Вскоре звезда влюбилась в драматурга Эдварда Радзинского и переехала с ним в Москву, бросив все. Союз оказался на редкость гармоничным и творчески плодотворным, но просуществовал всего пять лет. К счастью, после развода у супругов не осталось обид и претензий друг к другу.

Четвертым мужем Татьяны Дорониной стал коллега по театру Борис Химичев. Актеры познакомились на съемках и поначалу не смогли найти общий язык. Однако судьба будто бы специально сводила их вместе. Позже коллеги оказались на одной сцене и прониклись друг к другу чувствами. Этот союз распался через 10 лет. Поговаривают, причиной стало то, что Химичеву приходилось жить в тени жены.

В пятый раз Татьяна Доронина сочеталась браком с нефтепромышленником Робертом Тохненко. Мужчина старался быть для звезды идеальным мужем, но не сложилось. После нескольких лет совместной жизни пара рассталась. Вскоре после развода Татьяна Васильевна возглавила МХАТ и еще больше погрузилась в работу.

Если карьера артистки складывалась удачно, то любовные дела отошли на второй план. Она больше не вышла замуж, не стала мамой и встретила старость одна. Судя по всему, это стало для звезды личной драмой. Татьяна Доронина не скрывает, что очень остро ощущает свое одиночество.

КАКИЕ КВАРТИРЫ В МОСКВЕ ПОКУПАЮТ ЧАЩЕ ВСЕГО

Татьяна Доронина. Фото: Natalya Loginova / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 12 сентября 2022, 12:53 Источник: StarHit ✓ Надежный источник
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