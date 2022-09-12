Пять неудачных браков, отсутствие детей и одинокая старость: личная драма Татьяны Дорониной

12 сентября Татьяна Доронина отмечает день рождения. Ей исполняется 89 лет.

Карьеру Татьяны Дорониной без сомнений можно назвать блестящей. Актриса сыграла десятки запоминающихся ролей, покорила миллионы зрительских сердец и много лет стояла во главе МХАТА. А вот личная жизнь Татьяны Васильевны, к сожалению, не сложилась. Знаменитость пять раз побывала замужем, но так и не смогла построить крепкую и счастливую семью.

Первые серьезные отношения актрисы случились еще в молодости. Вскоре после поступления в Школу-студию МХАТ она закрутила роман с однокурсником Олегом Басилашвили, а к окончанию учебы влюбленные стали мужем и женой. Первые годы супруги жили очень скромно, но это не мешало им быть счастливыми. Казалось, что крепкий брак не смогут разрушить никакие трудности. Однако спустя восемь лет Доронина и Басилашвили развелись.

В один момент Татьяна Васильевна заподозрила мужа в измене. Вскоре после этого звезда узнала, что ждет двоих малышей. Однако новость о предстоящем пополнении не примирила супругов. Доронина не простила любимому мужчине предательства и решила сделать аборт.

Во второй раз артистка пыталась обрести счастье с доктором искусствоведения Анатолием Юфитом. Они познакомились, когда Доронина уже была востребованной актрисой, и вскоре стали жить вместе. Увы, этот брак распался уже через три года. Поговаривают, Татьяна Васильевна обиделась на мужа, потому что тот не встретил ее с гастролей.

После второго расставания актриса недолго недолго была одна. Вскоре звезда влюбилась в драматурга Эдварда Радзинского и переехала с ним в Москву, бросив все. Союз оказался на редкость гармоничным и творчески плодотворным, но просуществовал всего пять лет. К счастью, после развода у супругов не осталось обид и претензий друг к другу.

Четвертым мужем Татьяны Дорониной стал коллега по театру Борис Химичев. Актеры познакомились на съемках и поначалу не смогли найти общий язык. Однако судьба будто бы специально сводила их вместе. Позже коллеги оказались на одной сцене и прониклись друг к другу чувствами. Этот союз распался через 10 лет. Поговаривают, причиной стало то, что Химичеву приходилось жить в тени жены.

В пятый раз Татьяна Доронина сочеталась браком с нефтепромышленником Робертом Тохненко. Мужчина старался быть для звезды идеальным мужем, но не сложилось. После нескольких лет совместной жизни пара рассталась. Вскоре после развода Татьяна Васильевна возглавила МХАТ и еще больше погрузилась в работу.

Если карьера артистки складывалась удачно, то любовные дела отошли на второй план. Она больше не вышла замуж, не стала мамой и встретила старость одна. Судя по всему, это стало для звезды личной драмой. Татьяна Доронина не скрывает, что очень остро ощущает свое одиночество.