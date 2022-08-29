Замешанного в секс-скандале извращенца Панина застукали с грудастой брюнеткой

Алексей Панин объявился после долгой пропажи и вновь шокировал народ.

Алексей Панин на Родине давно уже слывет извращенцем. Дело в том, что актер вел уж больно разгульную жизнь и, не стесняясь, рассказывал народу о своих похождениях. В интернет не раз сливали похабные видео с участием артиста. Чего только не видели россияне: и как Панин ходит в женском кружевном белье, и как его ублажают ногой. А самым нашумевшим оказался секс-скандал с участием собаки, в котором оказался замешан Алексей. Так, в Сети всплыл ролик, на котором якобы звезда фильма "Жмурки" развлекается с собакой. Кстати, сам актер позже заявил, что видео является фейковым.

В России Панина и его выходки не особо чествуют, именно поэтому артист решил перебраться в Испанию. После начала специальной операции мужчина начал активно критиковать действия российского правительства, однако в итоге его профиль был заблокирован в запрещенной в РФ социальной сети.

Накануне актер все-таки объявился в микроблоге после долгой пропажи, причем вернулся он в социальную сеть с громким заявлением. Панин опубликовал снимок, на котором подписчики застукали его с грудастой брюнеткой. "Я вернулся. С моей женой", – написал он.

Поклонники с радостью встретили своего кумира, засыпав его восторженными комментариями. "Поздравляю, вы хорошенькие)) заждались ваших публикаций", "Наконец-то вы с нами", "Респект", "С возвращением", "Счастья вам и любви", "Вау! Поздравляю!", – написали пользователи Сети.