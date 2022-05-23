"Хочется успеть!": Схоронившая муженька Зудина снова нацепила свадебное платье

Несколько лет назад актриса Марина Зудина стала вдовой – в 2018 году скончался ее супруг Олег Табаков. Однако женщина нашла в себе силы жить дальше и не только не замкнулась в себе, но и продолжила сниматься в кино и играть в театре. Накануне женщина вновь нацепила свадебное платье, чем вызвала восторг у пользователей сети.
Стоит отметить, что пока что схоронившая муженька артистка связывать себя узами брака не собирается. Свадебное платье – это лишь сценический костюм. Зудина играет в спектакле "Идеальный муж" на сцене МХАТ. В своем Telegram-канале она напомнила подписчикам, что последние спектакли состоятся в конце мая и в июне.
На снимке, который она выложила, актриса предстала в виде невесты в белом платье. Также она предупредила поклонников, что это последняя возможность увидеть ее в этой роли, так как постановку уберут из репертуара культурного учреждения. "Спектакли последние, больше играть не будем!", – написала звезда.
"Как же хочется успеть, но, наверное, не получится", "Придем", "Как жаль!", "Вопрос из зала: петицию против закрытия уже можно снова начинать писать?", – бурно отреагировали пользователи сети.