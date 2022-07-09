"До чего докатились!": Оголившаяся Максакова довела народ до исступления

Мария Максакова поразила поклонников, продемонстрировав мускулистые ноги.

Мария Максакова в прошлом уехала из России вслед за своим мужем, который перебрался на Украину в надежде избежать уголовного преследования. Однако через некоторое время депутата убили прямо на улице Киева.

Стоит отметить, что возвращаться на Родину оперная дива и ее наследник не планируют. Певица осудила специальную операцию и вообще заявила, что Москва перестала для нее существовать. Ей все равно на судьбы людей, живущих в столице России. При этом родным городом для нее стал Киев. Женщина хорошо выучила украинский и даже начала вести микроблог на двух языках.

Кстати, с Москвой все-таки звезду связывает многое. Так, в этом городе осталась жить ее престарелая мать, с которой она находится в ссоре, а также ее дети, находящиеся на попечении экс-супруга. Отношения со старшими наследниками у Максаковой тоже напряженные. Например, ранее у них были конфликты из-за недвижимости. Кроме того, Мария нелестным образом отзывалась об отпрысках, говоря, что они "остановились в развитии", когда их воспитанием занялся бывший муж Владимир Тюрин.

Впрочем, женщина, по всей видимости, не скучает. Так, в социальных сетях она часто выходит в эфиры, ведя с подписчиками беседы о насущном. Кроме того, она, кажется, начала активно заниматься спортом. Накануне она опубликовала в микроблог видео, на котором предстала в коротких шортах, оголив накаченные ноги.

Поклонники артистки сразу заметили ее мускулистые конечности. "Вы в отличной форме", "Нам демонстрируют идеальные ноги", "Ноги шикарные", "Смотрела только на ноги, фигура восхищение", – написали фанаты певицы. Однако некоторые посчитали, что оперная дива не должна публиковать видео в столь оголенном виде. "До чего докатились! Опера в трусах!", "Ужас!", – написали доведенные до предела хейтеры.