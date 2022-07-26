"Я потерял все": Ноющему за бугром Панину сломали хребет за поганый язык

Сейчас звезда отечественного кинематографа живет за границей: артист обосновался в Испании со своей дочерью, за опеку которой судился с бывшей женой. Кажется, что за бугром Алексей Панин дышит полной грудью, иначе как объяснить его постоянные скандальные высказывания?
Сначала актер поливал грязью Россию – после начала спецоперации на Украине. А теперь перекинулся на звезд. Сегодня он разразился гневной тирадой в адрес солиста группы "Океан Эльзы" Святослава Вакарчука. Звезду "Жмурок" взбесило, что он, желая попасть на концерт музыканта, получил от ворот поворот от его директора. В итоге актер решил поныть на этот счет своим поклонникам.
"Меня сейчас послали... Я, который потерял в своей жизни все... Всю работу! Не ходите на концерты группы "Океан Эльзы"" – прокричал Алексей Панин, сопроводив свою речь трехэтажным матом.
Он приплел туда Дмитрия Гордона*, сказав, что он, якобы, считает Вакарчука "дебилом". И судя по всему, журналист сломал ему хребет за поганый язык. Ведь через полтора часа Алексей Панин опубликовал новое видео, в котором резко сменил гневный тон и решил спокойно объяснить, что не хотел оскорблять солиста украинской группы, а то, что он про него сказал – его личное мнение.
*внесен в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к терроризму или экстремистской деятельности.