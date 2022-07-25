Зальет все калом: извращенец Панин объяснил отказ от контакта с Собчак

"Сейчас лежу и смотрю интервью Ксении Собчак с каким-то, неизвестным мне, человеком, – рассказал о времяпровождении в Испании лауреат Государственной премии России. – А у меня тут спрашивают, почему я не давал Ксении Собчак интервью".
"Дело все в том, что и Собчак, и Дудь пытаются подлавливать людей на каких-то каверзных вопросах, а меня подловить невозможно, – пояснил Панин – Потому что Алексей Панин, поэтому я и не даю им интервью".
Есть еще одна причина, по которой звезда "Жмурок" не хочет контактов с Дудем, Собчак и другими интервьюерами. "Потому что они обосрутся" – почему-то считает артист.
Очень жаль, ведь широкой общественности было бы так интересно узнать, чья женская ножка порхала в похожем на бездонную бочку анусе Алексея, во сколько лет у него был первый гомосексуальный опыт, мужчин какой национальности он предпочитает ублажать ртом, сколько сантиметров может принять без проблем горлом, где покупает такое развратное женское белье, в котором ходит по городу и онанирует под кустом, какие собаки более покладистые и как его дочка реагирует, когда отец идет на нудистский пляж и трусит там причиндалами.