"Игра в воздушный шарик": Тодоренко не постеснялась рожать на глазах у трехлетнего сына

Телеведущая родила своему супругу Владу Топалову сына-богатыря, чему несказанно рада. Судя по всему, вторые роды знаменитости прошли легко. Когда счастливое событие свершилось, Регина Тодоренко решила поделиться опытом и эмоциями от пережитого со своими подписчиками.
В своем телеграм-канале звезда призналась, что мечтала встретить малыша всей семьей. Регина не постеснялась рожать в присутствии мужа и даже на глазах у трехлетнего сына. Ребенка, кстати, пришлось заранее немного подготовить к самому процессу.
Когда Тодоренко почувствовала первые схватки, она предупредила сына, что сегодня будет играть с ним по-особенному: мычать или рычать как разные звери, а еще надуваться и сдуваться как огромный воздушный шар. Трехлетнему Михаилу эта идея понравилась.
В родах жена Топалова глубоко дышала, чтобы облегчить боль, а ее старший наследник в эти минуты заливался смехом.
"Ему нравилась мамина игра в воздушный шарик," – рассказала Регина.
Телеведущая также призналась, что заранее не знала, по какому именно сценарию пойдут ее роды. При этом идеальную картинку Тодоренко держала в голове: на ней женщина рожала в воде, а рядом в ожидании нового члена семьи находились муж и сын.
Ранее фото новорожденного сына Регины Тодоренко появилось в Сети.