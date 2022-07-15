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Пятница
15 июля
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Шоу-бизнес
Это точно ребенок? Из утробы рожающей Тодоренко извлекли гигантский плод

Это точно ребенок? Из утробы рожающей Тодоренко извлекли гигантский плод

Долгожданное событие в жизни Регины Тодоренко наконец случилось!
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Поклонники беременной вторым ребенком Регины Тодоренко давно ждали, когда же она родит. Прежде в Сети уже даже как-то появлялась информация о том, что пополнение в звездной семье произошло, люди принимались поздравлять, но все оказывалось слухами. Теперь же буквально час назад о счастливом событии сообщила сама звезда.

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Заранее телеведущая не узнавала пол малыша, поэтому даже для нее появление мальчика стало сюрпризом. Судя по всему, из утробы рожающей Тодоренко извлекли гигантский плод. Регина и прежде знала, что ее тогда еще не рожденный малыш весит довольно много. Теперь же она призналась, что по весу сын – настоящий "богатырь". Впрочем, точные цифры знаменитость называть не стала.

Счастливая Регина Тодоренко опубликовала в соцсетях совместное черно-белое фото с Владом Топаловым и маленьким свертком на руках. Давно томящиеся в ожидании поклонники тут же принялись с любопытством разглядывать снимок. "Это точно ребенок? Теперь-то точно родила?" – наверняка подумали подписчики.

Убедившись в том, что долгожданное прибавление действительно случилось, изумленные фанаты принялись поздравлять роженицу. Фолловеры пожелали маме и малышу здоровья и спокойных ночей. Теперь все с нетерпением ждут, когда Регина Тодоренко озвучит имя малыша и назовет его точный вес и рост.

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Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 15 июля 2022, 20:09 Источник: Соцсети • Требует проверки
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