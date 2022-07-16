Шок! Фото новорожденного сына Тодоренко слили в Сеть

Наконец-то Регина Тодоренко во второй раз стала матерью. Теледива родила сына, которого счастливые родители решили назвать Мирославом. Наследник появился на свет в Индонезии, а именно на острове Бали, куда ведущая отправилась вместе с супругом и старшим сыном. Шок! Но наследник звезды родился настоящим богатырем. Так, вес мальчика превышает четыре килограмма.
Кстати, фото новорожденного сына уже слили в Сеть. Регина не стала долго скрывать лицо новорожденного. Вскоре после родов Тодоренко опубликовала в микроблог фотографию сына. На снимке она позирует вместе с Владом Топаловым, нежно обнимая кроху.
Поклонники телеведущей принялись поздравлять ее с важным событием и буквально засыпали комментариями. "Поздравляю вас!", "Счастья!", "Ах, как замечательно! Поздравляю! Здоровья, счастья и сил маленькому ангелочку!", "Поздравляю с рождением сына! Здоровья вам!", "Искренне поздравляю! Здоровья ему богатырского", "Счастья маленькому человечку", – написали пользователи Сети.
Напомним, Тодоренко и Топалов решили заранее не узнавать пол ребенка, так что рождение сына стало для обоих неожиданностью. В социальных сетях Регина трогательно обратилась к наследнику, заявив, что родственники его безумно любят, также она пожелала отпрыску расти достойным человеком.