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Шоу-бизнес
Шок! Фото новорожденного сына Тодоренко слили в Сеть

Шок! Фото новорожденного сына Тодоренко слили в Сеть

Несмотря на то, что сын Регины Тодоренко только недавно родился, его снимок уже увидели пользователи Сети.
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Наконец-то Регина Тодоренко во второй раз стала матерью. Теледива родила сына, которого счастливые родители решили назвать Мирославом. Наследник появился на свет в Индонезии, а именно на острове Бали, куда ведущая отправилась вместе с супругом и старшим сыном. Шок! Но наследник звезды родился настоящим богатырем. Так, вес мальчика превышает четыре килограмма.

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Кстати, фото новорожденного сына уже слили в Сеть. Регина не стала долго скрывать лицо новорожденного. Вскоре после родов Тодоренко опубликовала в микроблог фотографию сына. На снимке она позирует вместе с Владом Топаловым, нежно обнимая кроху.

Поклонники телеведущей принялись поздравлять ее с важным событием и буквально засыпали комментариями. "Поздравляю вас!", "Счастья!", "Ах, как замечательно! Поздравляю! Здоровья, счастья и сил маленькому ангелочку!", "Поздравляю с рождением сына! Здоровья вам!", "Искренне поздравляю! Здоровья ему богатырского", "Счастья маленькому человечку", – написали пользователи Сети.

Напомним, Тодоренко и Топалов решили заранее не узнавать пол ребенка, так что рождение сына стало для обоих неожиданностью. В социальных сетях Регина трогательно обратилась к наследнику, заявив, что родственники его безумно любят, также она пожелала отпрыску расти достойным человеком.

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Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 июля 2022, 11:34 Источник: "Социальные сети" • Требует проверки
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