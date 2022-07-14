Девочка умерла: Избивший жену Серов вышвырнул родную дочь из дома

Певец Александр Серов всегда отличался тяжелым характером. Недавно это в очередной раз подтвердилось.

Дочь российского музыкального исполнителя Александра Серова Мишель уже неделю живет не в родительском доме. Девушка призналась, что съехала от отца, причем сама она не являлась инициатором. Выходит, что Серов просто вышвырнул ее из дома. Что же стало причиной?

Как выяснилось, Александр Серов до сих пор восстанавливает здоровье после перенесенного коронавируса. Артисту нужен покой и тишина. Видимо, дочь ему мешала.

"Нас ведь много народу: мы с мужем и детьми, няни, да и гости к нам иногда приходят. В общем, папа попросил нас переехать на неопределенное время. Поэтому мы собрали вещи и переехали", – рассказала дочь Серова.

Впрочем, наследница артиста не в обиде. Она отметила, что все произошло быстро, но спокойно. Отец даже помог ей поскорее покинуть его квартиру. Сейчас 71-летний Александр Серов и его дочь продолжают общаться. Они часто созваниваются и даже уже виделись разок после расставания. Дочь же сейчас живет в апартаментах мужа.

Напомним, Александр Серов был официально женат лишь однажды на на мастере спорта по акробатической гимнастике Еленой Стебеневой. Спортсменка, которая и родила ему дочь, развелась с ним, обвинив в избиении. Как сообщало ранее издание Starhit, у Серова могла бы быть еще одна дочь, но она умерла из-за недоразвитости.