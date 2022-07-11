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Шоу-бизнес
Скрывал возраст и фамилию: Серова вывели на чистую воду

Скрывал возраст и фамилию: Серова вывели на чистую воду

Тайны Александра Серова вылезли наружу.
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Оказывается, Александр Серов вовсе не Серов, как предполагали его многомиллионные поклонники. Выяснилось, что раньше певец носил другую фамилию, однако позже он ее сменил на более звучный вариант.

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 Александр Николаевич Серов

Александр Николаевич Серов певец

Александр Серов – уроженец Украины, где он и вырос. При этом сам артист всегда заявлял, что считает себя русским. Вывели звезду на чистую воду недавно его друзья детства. Как оказалось, раньше он носил фамилию Сяров. Однако, по всей видимости, вокалист посчитал, что для представителя эстрады она звучит плохо, поэтому немного изменил фамилию, став Серовым.

Кроме того, артист во время музыкальной карьеры скрывал свой возраст. Делал он это, чтобы не столкнуться с возрастными ограничениями. Так, он захотел стать участником песенного конкурса, участниками которого могли стать вокалисты до тридцати лет. Однако на тот момент Серову уже было тридцать, именно поэтому он "убавил" себе несколько лет.

Напомним, имя артиста не раз появлялось в светских хрониках. Так, певец нередко оказывался в центре всевозможных скандалов. Так, ранее его наследница призналась, что ненавидела молодых любовниц отца, поскольку все они пытались воспользоваться деньгами и успехам ее родителя.

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Александр Серов. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 11 июля 2022, 16:59 Источник: RRnews • Требует проверки
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