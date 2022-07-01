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Шоу-бизнес
"Привлечь к ответственности": адвокат оценил шансы оскорбленной Собчак в деле против Гордон

"Привлечь к ответственности": адвокат оценил шансы оскорбленной Собчак в деле против Гордон

Катя Гордон назвала Ксению Собчак "врушкой с душой мошенницы" и "трусливой балаболкой".
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Недавно известная российская певица, теле– и радиоведущая, общественный деятель Катя Гордон обрушилась с жесткой критикой на свою коллегу по цеху, журналистку Ксению Собчак. Юрист катком прошлась по бывшей звезде телепроекта "Дом-2", не постеснявшись резких и грубых оборотов.

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Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

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Екатерина Викторовна Гордон радиоведущая, телеведущая, журналистка, певица, режиссер

Катя Гордон назвала Ксению Собчак "врушкой с душой мошенницы" и "трусливой балаболкой". Она подвергла сомнению искренность телеведущей как экс-кандидата в президента России, подчеркнув, что светская львица является всего лишь политическим проектом.

Без внимания Кати Гордон не остались и слухи о бегстве Ксении Собчак в Израиль. Она заявила, что журналистка всегда негативно относилась к русскому народу.

Столь нелицеприятные заявления и откровенное хамство вполне могли бы стать основание для судебной тяжбы. Не исключено, что Ксения Собчак захочет восстановить свое имя в суде, да еще и потребует от Кати Гордон моральной компенсации. Насколько велики ее шансы? За разъяснениями корреспондент "Дни.ру" обратился к адвокату Тимуру Матвееву.

Тимур Матвеев. Фото: личный архив

Юрист выразил уверенность, что Катя Гордон знает требования закона, который позволяет выражать частное мнение.

"Таких слов, я думаю, недостаточно для того, чтобы привлечь к ответственности за такие высказывания", – отметил Тимур Матвеев.

Кроме того, эксперт подчеркнул, что скорее всего потенциальный судебный иск Ксении Собчак не будет удовлетворен.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Ксения Собчак. Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 июля 2022, 04:11 Источник: Дни.ру ✓ Надежный источник
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