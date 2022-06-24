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Шоу-бизнес
Боялся близости с Орбакайте, скрывал любовниц и ни разу не женился: как живет холостяк Мамаев

Боялся близости с Орбакайте, скрывал любовниц и ни разу не женился: как живет холостяк Мамаев

В личной жизни, в отличие от карьеры, актеру пока не улыбнулась удача.
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Михаил Мамаев прославился на всю страну после выхода фильма "Виват, гардемарины!". Исполнив роль Никиты Оленева, вчерашний выпускник МГИМО проснулся звездой и мечтой многих девушек. Впрочем, даже сейчас, в свои 56 лет, Мамаев остается привлекательным мужчиной и завидным холостяком. Несмотря на популярность и толпу поклонниц, он до сих пор не нашел вторую половинку.

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Одну из самых главных ролей в своей карьере, в фильме "Виват, гардемарины!", Михаил получил благодаря счастливому случаю и внимательности Светланы Дружининой. Режиссер картины заметила видного молодого человека в ресторане Дома кино и пригласила на пробы своей новой картины. Случайная встреча оказалась для Мамаева судьбоносной. Он получил роль, блестяще сыграл Никиту Оленева и прославился на всю страну. Карьера Михаила резко пошла в гору, а от воздыхательниц буквально не было отбоя.

После выхода "Гардемаринов" только ленивый не заговорил о личной жизни Мамаева. Многие были уверены, что актер закрутил роман с Кристиной Орбакайте – недаром коллеги по фильму так гармонично смотрелись вместе. Однако все оказалось с точностью до наоборот. Поскольку на момент съемок дочь Аллы Пугачевой уже встречалась с Владимиром Пресняковым, Михаил Мамаев боялся к ней даже приближаться. В результате пробы, на которых артистам нужно было целоваться, обернулись для Мамаева большим стрессом.

В силу профессии актеру часто приписывали романы с коллегами, в том числе с партнершей по сериалу "Чемпион" Еленой Кориковой. Однако сам Михаил пропускал сплетни мимо ушей и лишь изредка намекал на успехи в любовных делах. В один момент публика обсуждала его роман, завязавшийся в Турции, в другой – интрижку с таинственной русской моделью. Впрочем, имена спутниц Михаила так и остались для публики тайной.

Возможно, актер скрывал своих любовниц именно потому, что ни одни его отношения не привели к чему-то серьезному. В свои 56 лет Мамаев ни разу не женился и не обзавелся детьми. Артист остается холостяком, посвящает себя работе, путешествиям и активному отдыху, а на вопросы о личной жизни отвечает, что она у него "периодически случается". Остается только надеяться, что когда-нибудь Михаилу посчастливится встретить ту самую.

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Михаил Мамаев. Фото: Gennadii Sergeev / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 24 июня 2022, 13:45 Источник: Новый Очаг ✓ Надежный источник
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