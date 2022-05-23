Потерял стыд: извращенец Панин с грудастой подружкой шокировали народ голыми телесами

Алексей Панин произвел фурор голым фото.

Алексей Панин – российский актер, который в последнее время чаще бывает на слуху из-за своих непотребных выходок. Так, в сеть не раз попадали видео сексуальных утех Панина. Также актер заявлял, что участвовал в оргиях и имел сексуальный опыт не только с женщинами, но и с мужчинами.

Накануне звезда фильма "Жмурки" вновь заявил о себе в привычной ему манере, шокировав народ голыми телесами. По всей видимости, Панин совсем потерял стыд и опубликовал в свой микроблог фотографию, на которой предстал в чем мать родила. Рядом с ним стояла грудастая брюнетка, оголив свои прелести. Соски дамы актер предусмотрительно закрасил. По всей видимости, чтобы публикация не казалась столь вызывающей. Снимок артист шутливо подписал: "Так обнищали в загнивающей Европе, что даже надеть нечего".

Напомним, что актер не так давно переехал в солнечную Испанию. Он часто говорит о своих впечатлениях жизни за бугром, параллельно критикую Россию и россиян. Так, после начала специальной операции на Украине актер с новой силой начал негативно отзываться о действиях властей, часто публикую у себя различные высказывания. Такое поведение не нравится многим его подписчикам из России, из-за чего на актера часто обрушивается волна хейта.