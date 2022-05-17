"У меня глаза проваливаются": Изуродованная Зудина взревела после уколов

Чтобы хорошо выглядеть, вдова Олега Табакова не пренебрегает различными косметическими процедурами, правда, старается ограничиваться наиболее щадящими из них. Популярных среди современных женщин уколов красоты Марина Зудина старается избегать, чтобы не лишиться активной мимики, которая необходима в ее профессии.
Кроме того, у актрисы как-то был негативный опыт использования уколов красоты, после которого женщина практически взревела и поняла, что это не для нее.
"У меня глаза проваливаются почему-то," – откровенно рассказала Зудина об преобразившей ее в худшую сторону процедуре.
После таких уколов изуродованной артистке приходилось убирать из себя все вкачанные препараты. Как сообщает Пятый канал, теперь Зудина советует женщинам использовать гиалуроновую кислоту и коллаген лишь для употребления внутрь.
Что касается физической формы, то ее вдова Табакова поддерживает с помощью регулярных занятий в спортзале. Недавно актриса также начала заниматься танцами – отдала предпочтение латине. Во время таких занятий Зудина чувствует себя очень сексуальной и благодаря правильной выработке гормонов ощущает душевный подъем.
После ухода любимого супруга, с которым Зудина прожила 30 лет, она сумела сохранить ощущение счастья внутри. Актриса продолжает нежно любить покойного мужа и до сих даже помыслить не может о новых романах.
Ранее "Дни.ру" писали о том, как обнаженная грудь Марины Зудиной покорила россиян.