Родился в тюрьме, женился на молоденькой: как живет исполнитель хита "Фантазер" сейчас

В конце 80-х песня "Фантазер" Ярослава Евдокимова звучала буквально из каждого утюга, да и сегодня ее многие представители молодежи. С годами творчество артиста перестало пользоваться головокружительным успехом, но он не поставил на себе крест.



Ярослав Евдокимов появился на свет в 1946 году в городе Ровно. На тот момент мать будущего исполнителя находилась в местах лишения свободы. Мальчика забрали бабушка и дедушка, на плечи которых и легло его воспитание. С малых лет ребенка приучали к труду, а он радовал родственников и гостей своим звенящим голосом. Во многом благодаря деду Ярослав и открыл в себе музыкальный талант – любовь к пению мальчику привил именно он.



Первыми слушателями в карьере Евдокимова стали посетители одного из днепропетровских ресторанов. Там будущая звезда 80-х начинала свой путь, получая зарплату не деньгами, а едой. Такой расклад молодого человека вполне устраивал, ведь эта работа была хорошей возможностью получить опыт, к тому же, средств на пропитание ему не хватало. Потом Ярослав перебрался в Белоруссию, прошел прослушивание в минскую филармонию и поступил в музыкальное училище.

В 80-х годах карьера исполнителя серьезно закрутилась. Сначала певца заметили важные люди на правительственном концерте, потом он попал на программу "Алло, мы ищем таланты" и привлек внимание телевизионщиков. А после переезда в Москву Евдокимов и вовсе прославился на весь Союз, выпустив легендарный хит "Фантазер". Песня мгновенно покорила слушателей, а Ярослав стал настоящей звездой.

Увы, сегодня от былой славы артиста не осталось и следа. В свои 75 лет исполнитель продолжает петь и гастролировать, но уже не с таким оглушительным успехом. Не так давно Ярослав Евдокимов признавался, что считает свое творчество недооцененным, а в карьере сталкивается с неудачами. Певец нечасто выпускает новые хиты и появляется на телевидении, но не дает себе расслабляться. Мужчина продолжает поддерживать в форме свое тело и голос, к тому же, ему есть для кого стараться. В жизни Ярослава есть не только верные поклонники, но и любимая женщина, которая моложе его на 18 лет.

Сейчас исполнитель счастлив в отношениях со своей третьей избранницей Ириной Крапивницкой. Пара прожила в фактическом браке много лет, зарегистрировав свои отношения только в 2018 году. Судя по всему, Евдокимов решил не торопить события, ведь в двух предыдущих браках ему не слишком повезло. От своей первой жены Ярослав сбежал уже через неделю, а союз со второй распался вскоре после его переезда в Москву из Минска. От первого брака у исполнителя родился сын Алексей, о существовании которого он не знал несколько лет, а во втором появилась дочь Галина.