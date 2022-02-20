"Какое счастье!": Манукян принимает поздравления с рождением ребенка

Партнерша блогера Давида Манукяна (Dava) по шоу "Танцы со звездами" Дарья Палей второй раз стала матерью. С пополнением почему-то поздравляют не только ее и ее супруга, но и ее партнера по телепроекту.
Возможно такое внимание к Манукяну в жизни Дарьи Палей связано из-за слухов об их романе во время шоу. В Сети уверяли, что именно из-за киевской танцовщицы Давид Манукян якобы бросил певицу Ольгу Бузову. Впрочем, и Дава, и Палей не раз говорили, что их связывает только работа. Однако как только стало известно о беременности танцовщицы, слухи об их романе разгорелись с новой силой.
"Малышка точно от него!"; "Какое счастье!"; "Поздравляю от всей души!"; "Божечки! Счастье какое! Поздравляю с рождением крохи и от души желаю, чтобы каждый день для вашей семьи был чудесной сказкой", – пишут фолловеры в Сети.
Однако многие уверены, что ребенок у Дарьи Палей от ее супруга. У танцовщицы прекрасные отношения с мужем и хорошая семья, и Дава здесь абсолютно ни при чем.
Ранее "Дни.ру" писали о пластике у Давида Манукяна. В последнем выпуске шоу "Алена, блин!" "главный звездный хирург" Тимур Хайдаров раскрыл его секреты.