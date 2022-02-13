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Шоу-бизнес
Названы место прощания и похорон Зинаиды Кириенко

Названы место прощания и похорон Зинаиды Кириенко

88-летней Зинаиды Кириенко не стало 12 февраля. Она умерла от последствий коронавируса. Сын Максим поделился подробностями кончины звезды театра и кино.
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За два дня до смерти артистку госпитализировали геморрагическим инсультом. По словам наследника, Зинаида Кириенко последние пару недель неважно себя чувствовала. Вероятно, вся семья актрисы перенесла COVID-19 в легкой форме.

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Максим подчеркнул, что все они вакцинировались от ковида, в том числе и знаменитость. Прививки звездное семейство сделало еще в начале прошлого года, а осенью ревакцинировалось. Зинаида Кириенко не переживала за себя, но придерживалась мер предосторожности. Но затем в Россию пришел новый штамм коронавируса – "омикрон". И все близкие звезды слегли с ним.

Сама Зинаида Кириенко жаловалась на слабость и упадок сил. 10 февраля ей стало совсем плохо. Родственники вызвали скорую, и актрису положили в больницу. К сожалению, медикам не удалось спасти артистку. Сын знаменитости рассказал, что у нее не выдержало сердце. Произошло это, по словам врачей, на фоне ковида.

Сейчас семья решает вопрос о том, когда можно будет проститься с Зинаидой Кириенко. Предварительно, как отметил Максим, проститься с актрисой можно будет 15 февраля в Доме кино. Звезду "Тихого Дона" собираются похоронить на Троекуровском кладбище. Этим в настоящее время занимается Союз кинематографистов России.

Сын Зинаиды Кириенко напомнил, что 18 лет назад скончался муж артистки. Он похоронен на подмосковном деревенском кладбище. Как писали "Дни.ру", незадолго до смерти актриса дала откровенное интервью. В нем она раскрыла подробности личной и творческой жизни.

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Зинаида Кириенко. Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/globallookpress.com
Автор: 13 февраля 2022, 10:34 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник

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