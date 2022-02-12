Незадолго до кончины Кириенко вспомнила обидные слова Мордюковой: Деревенская морда

Звезды советского экрана долгое время дружили.

Звезда фильма "Тихий дон" Зинаида Кириенко скончалась 12 февраля. Незадолго до смерти актриса дала откровенное интервью, в котором рассказала подробности личной и творческой жизни. Детали той беседы были обнародованы только сегодня.

Журналисту популярного издания Зинаида Кириенко поведала, что в молодости часто сталкивалась с завистью. Актриса подчеркнула, что никогда не заглядывалась на чужих мужей и кавалеров, однако женщины на нее все равно смотрели косо.

Много лет Зинаида Кириенко дружила с артисткой Нонной Мордюковой. Нонна Викторовна никому не завидовала, ведь была невероятной красавицей. "И таланта у нее было больше моего", – отмечала Зинаида Михайловна.

Общаться с Мордюковой было непросто. Иногда приятельница просто убивала Кириенко прямолинейностью. Зинаиде Михайловне много раз доставалось от подруги. Однажды Нонна Викторовна сказала звезде "Тихого дона" очень обидную вещь.

"Она сказала, что у моего сына такая же деревенская морда, как у меня", – делилась Кириенко.

Нонна Мордюкова считала, что муж Зинаиды Кириенко – экономист Валерий Тарасевский – невероятный красавец. Внешность же Зинаиды Михайловны актриса считала простоватой.

Смерть Мордюковой была для Кириенко огромным ударом. Зинаида Михайловна обожала приятельницу и очень ее жалела. Судьбе Нонны Викторовны не позавидуешь, говорила актриса. Потерять сына – самое страшное испытание, считала Кириенко.