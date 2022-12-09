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Шоу-бизнес
Вставший раком мужик плотно оттарабанил голозадую Волочкову на полу: С большой скоростью

Вставший раком мужик плотно оттарабанил голозадую Волочкову на полу: С большой скоростью

Анастасия Волочкова не стесняется рассказывать поклонникам об интимном времяпрепровождении с мужчинами.
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Что происходит в личной жизни Анастасии Волочковой на самом деле, можно только догадываться, но артистка часто подкидывает поклонникам, так сказать, пищу для размышления. Как пишет "Пятый канал", она не перестает удивлять подробностями. Например, последние несколько дней артистка то и дело знакомила подписчиков в соцсетях с Андреем Бузовкиным – лекарем, костоправом. Этот мужчина, по словам самой танцовщицы, сделал ей приятно и не один раз.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Интернет-пользователи узнали, что Волочкова не могла комфортно передвигаться из-за от болей в позвоночнике. Все дело в зажиме, который и пришлось устранять Андрею. Тот разными способами снимал напряжение Анастасии. "У него получается в лучшем виде!", – не перестает нахваливать артистка мужчину.

Сегодня, 9 декабря, Волочкова опубликовала в популярной соцсети видео, на котором запечатлена на полу. Поклонники увидели, как здоровый мужик, который для удобства встал раком, крепкими руками тарабанит спину и ноги балерины, плотно прижимаясь пальцами к выпуклостям и вогнутостям. Артистка, накинувшая на себя пеньюар, немного оголила ягодицы, чтобы получить большее удовольствие от сильных мужских рук.

"Улучшение происходит с большой скоростью", – сообщила танцовщица.

Все это, как оказалось, ради спектакля, который Анастасия Волочкова покажет в ближайшее воскресенье. Балерина пригласила поклонников на представление.

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Фото: Павел Кашаев/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 9 декабря 2022, 15:40 Источник: Соцсети ✓ Надежный источник
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