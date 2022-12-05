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Шоу-бизнес
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой

Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой

Анастасия Волочкова – активный пользователь социальных сетей, куда она транслирует каждый свой вдох, каждый свой шаг.
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Анастасия Волочкова ежедневно пополняет свой личный блог. Она то слегка обнажится для съемок с фотографом, где будет похожа на куклу Барби 18+, то запечатлит, как Джигурда вжался в нее сзади.

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 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Несколько дней назад балерина ездила в Санкт-Петербург, не забыв тщательно задокументировать всю поездку: вот она собирается уезжать из Москвы , вот – приехала на вокзал, а вот – вновь стоит на вокзале, но уже в Петербурге. На последнем снимке видно, что Волочкова окружена толпой девочек-гимнасток, выстроившихся в очередь ради заветного снимка с легендой.

И все бы ничего, но блогер Рустам Солнцев опубликовал в своем Телеграм канале видео, которое из блога балерины уже удалено: на нем Анастасия Волочкова стоит, слегка пошатываясь, в окружении тех же самых девочек и с важным видом дает им наставления, а затем легонько раздвигает ноги перед своими юными поклонницами.

"Она трезвая бывает?", – задался Рустам Солнцев, посчитав, что странное поведение балерины вызвано приемом алкоголя.

Подписчики экс-участника Дома-2 проявили солидарность со своим предводителем. "Позорная алкашка", "Спилась совсем", "Пьянь", – набросились с пеной изо рта некоторые комментаторы.

И лишь небольшая прослойка фолловеров проявила объективность. "Пусть делает, что хочет, взрослая баба", "Пьяная она или трезвая, меня это в последнюю очередь интересует. Не пакостит исподтишка, да чужими руками – и на том спасибо", – отметили они.

Но не нашлось ни одного человека, кто счел бы, что балерина просто устала: даже под фильтрами фотографий заметно, что постоянными командировками и разъездами она высосана до капли. А добавить к этому 8 часов, проведенных в Сапсане, да огромные ходули-каблуки, в которых она отправилась в дорогу... Неудивительно, что под вечер она шаталась от усталости.


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Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press / ww.globallookpress.com
Автор: 5 декабря 2022, 12:10 Источник: Телеграм канал "Руся расскажет!" ✓ Надежный источник
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