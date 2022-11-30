Раздевшаяся догола Волочкова прилюдно отдалась толпе: Интересная практика

Анастасия Волочкова опять отдалась горячим утехам на камеру.

Кажется, каждый россиянин знает любовь балерины всея Руси к "добрым людям" и горячим утехам в баньке. Куда бы не поехала Анастасия Волочкова, почти везде ей на пути встречаются эти две составляющие ее идеальной жизни.

На днях скандально известная блондинка покинула Москву и отправилась к себе на родину – в Петербург. Поклонники ждали хотя бы парочку фотографий или видео с родителями звезды, которые живут в городе на Неве. Однако такой роскошью она их не побаловала – то ли потому что не была у родни, то ли потому что хочет оставить визиты в тайне.

Зато Анастасия Волочкова с удовольствием поделилась подробностями одного из вечеров в мужской компании. Балерина в очередной раз не отказала себе в удовольствии посетить петербургскую баньку, но в этот раз выбрала слегка необычную: там работает пар-матер, у которого есть свои подходы к времяпрепровождению в парилке.

"Поделился интересными практиками. Мне подарили специально сшитый для меня именной белый халат-кокон", – похвасталась артистка в своем микроблоге.

Правда, подарок пришлось на какое-то время снять: звезда разделась догола, чтобы попариться и, конечно, сделать фотографию для своих поклонников. Когда блондинка поняла, что попала в грамотные руки. Она решила отдаться толпе парных дел мастеров той самой бани полностью и доверить им важное задание.

"Именно эти добрые люди займутся реконструкцией моей домашней русской бани", – прилюдно сообщила Анастасия Волочкова.