"Сама виновата": скачущей от мужика к мужику Волочковой поставили диагноз

Анастасия Волочкова вызывает у народа жалость.

Недавно Анастасия Волочкова заявила, что ее мечты, связанные с карьерой и творчеством, исполнились. Мол, больше нечего желать. Однако успехами в личной жизни артистка похвастаться не может. В беседе с журналистами балерина призналась, что мечтает сыграть роскошную свадьбу с человеком, которого ждала всю жизнь. Впрочем, и это, судя по рассказам знаменитости, скоро станет реальностью.

Волочкова на зависть всем говорит, что она просто наслаждается жизнью, кайфует. Однако некоторые уверены: Анастасия просто живет в своей реальности и не понимает, как она выглядит со стороны. Светская сплетница Лена Миро в своем блоге написала: "Глядя на Настю, я постоянно думаю, как бы ей помочь". Очевидно, обозревательница намекает, что на самом деле балерина глубоко несчастна.

Блогерше вторят читатели. Одна из подписчиц Миро поставила Волочковой, можно сказать, диагноз. "Это своего рода расстройство, когда человек подменяет реальность <...> Насте, конечно, не повезло, во многом она виновата сама", – прокомментировала mary_morevna в "Живом журнале".

Народ уже давно заметил, что Анастасия Волочкова в поисках личного счастья, образно говоря, скачет от мужика к мужику. Не так давно балерина объявила о помолвке с бизнесменом-кондитером Дмитрием, который, как выяснилось позже, женат. Подробнее об этом писали "Дни.ру".