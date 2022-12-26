"Отношения у нас непростые": Прыгающая по мужикам Волочкова вышвырнула дочь

Анастасию Волочкову нередко обвиняют в том, что ей нет дела до собственной дочери!

На прошлой неделе поклонники балерины всея Руси узнали от нее радостную новость: в январе она выходит замуж! В предстоящую свадьбу с новым хахалем по имени Дмитрий верят не многие. Уж слишком часто у артистки меняются кавалеры! Звезду нередко обвиняют в том, что она прыгает по мужикам – от одного к другому. А за ее похождениями не уследить. Фотографии с новыми мужчинами то и дело появляются в блоге Анастасии Волочковой.

А вот снимков с дочерью Ариадной не так много. Если балерина что-то и выкладывает, то из старого архива. На этот счет у публики тоже назрел вопрос: неужели блондинка не общается с родной кровинушкой, которую воспитывает отец.

По словам Анастасии Волочковой, девочка выросла очень талантливой. Она поет, танцует, пишет картины, а еще стихи на иностранных языках! Артистка уверена, что как мать она состоялась, а успехи дочери списывает на свой счет. Все потому, говорит блондинка в интервью Пятому каналу, что она никогда не давила на наследницу – в отличии от своей матери.

Более того, с Ариандной она выстроила свободные отношения и буквально вышвырнула ее, как птенчика из гнезда, во взрослую жизнь, дав ей возможность самостоятельно выбрать свой путь. Несмотря на столь здравый подход к воспитанию дочери, недопонимания с ней все же бывают. Да такие, что родственницы могут на протяжении долгого времени не общаться!

"Вы знаете, отношения у нас непростые были. Были моменты, когда мы какое-то время даже месяцами не общались", – поделилась Анастасия Волочкова.

