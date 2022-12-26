Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Россия рыдает: не стало Николая Баскова
Не сумевшая спасти Юдашкина жена склонилась над потемневшим мертвым телом: Пролежало три часа
Резали хирурги и схватил паралич: как ушедший Басков провел последние дни
Гагариной больше нет: друг объявил трагическую новость
Толпа орала до разрыва сердца: оборвавшуюся жизнь Баскова не хотели отпускать
партнеры
Понедельник
26 декабря
Лента новостей
11:20
Теперь мама: 36-летняя Бузова рассекретила интересное положение
11:00
Быстрые бронирования, санаторные услуги и внутренний рынок: главные тренды гостиничного бизнеса в 2023
10:40
"Отношения у нас непростые": Прыгающая по мужикам Волочкова вышвырнула дочь
10:20
"Умер": страшная весть о сыне Яковлевой после операции
10:00
"Не признает нашу историю": Сафронов объяснил причины бегства жены иноагента Пугачевой в Израиль
09:40
"Не стало": Попавшего в больницу переломанного Боярского настигла смерть
09:20
"Смерть": хирурги не смогли спасти обваренного в кипятке Баскова после трансформации
09:00
А что с недвижимостью? Астролог Тамара Глоба дала прогноз на 2023 год
08:40
Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
08:20
Наряжаем елку к Новому году правильно: главные советы от экспертов
08:00
Оливье с форелью и апельсиновым майонезом: Рецепт удивительного салата на Новый год
06:21
Готовимся к новогодним каникулам: как правильно выбрать ледянки?
04:09
Готовимся к морозам: лучшие советы по утеплению окон
02:35
Новогодний рецепт от Алсу: татарский пирог балиш
00:18
Ведьмины посиделки: народные приметы 26 декабря
21:59
Сером по серому: о чем новая депрессивная книга Кирилла Рябова
20:23
Как встретить 2023 год? Советует Виктория Райдос
19:18
Куда поехать на новогодних каникулах: 5 необычных мест
17:54
"Как я счастлива!": 67-летняя Долина в предвкушении малышей от разных мужчин
17:30
"Она – уникальная": вынужденная работать на рынке дочь Успенской родит в 2023 году
17:22
Что приготовить 31-го? Кулинарные советы на Новый год от жениха Волочковой
16:41
"Их будет целых два": обтянувшая пузико Волочкова с нетерпением ждет детишек
16:30
"Прощай, есаул!": Жена заявила об уходе Газманова на 72 году жизни
16:02
Тест: знаете ли вы творчество Юрия Никулина
16:00
"Продала молодость за деньги": сношавшуюся со стариком певицу Славу подняли на вилы
14:57
Не принцесса, королевна! 5 способов избавиться от утренних отеков
14:55
"Бесцельно прожитая жизнь": узнавшие о смерти Бузовой фанаты разрыдались кровавым утром
13:47
Цискаридзе пришибло смертью после инсульта
13:01
Чтобы духу ее здесь не было: в "Современнике" варварски разорили кабинет умершей Волчек
12:45
Развод в семье Пугачевой: глотавшая измены мужа Орбакайте взвыла на весь мир
11:35
"Что с вами?": нахлобучившую парик любовницу Виторгана лечат от страшной заразы
10:47
"Похожа на бабушку": родившая раньше срока жена Николаева засветила чадо и сморщенное лицо
08:11
Как рассказать ребенку правду про Деда Мороза: рекомендации психолога
06:28
Диетолог предупредила любителей оливье об опасности
04:06
Как купить подарки всем и не разориться? Советы экономиста
02:19
Как понять, что ваш ребенок готов отмечать новый год с друзьями?
00:01
Католическое Рождество: приметы и запреты в праздник 25 декабря
23:54
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
22:14
"Тигана" и "Львы Аль-Рассана": романы канадского фантаста Гая Гэвриела Кея
20:11
"Как Новый год встретишь – так его и проведешь": почему нельзя оставлять денежные долги в старом году
19:05
Чаи и кофе в сторону: почему зимой особенно важно пить обычную воду
17:47
Бузовой влепили смачную оплеуху на публике: Оля, тебе это не по плечу
17:11
Смузи со шпинатом и голодание: В чем секрет стройности принцессы Дианы, Кейт Миддлтон и Меган Маркл
16:21
Опытный психолог поддержал инициативу приравнять многодетное материнство к профессии
15:36
"Онкология": Малахов экстренно сообщил о смерти
14:27
Пригожина перестали узнавать после перенесенного недуга: 500 раз сдавал анализы
13:07
Тест: угадайте советский фильм 30-х годов по кадру
12:31
Время больших перемен: Николаев показал Проскурякову с малышом на руках
12:18
Куда отправиться в праздники? Пять интересных мест в Подмосковье для зимнего отдыха с ребенком
11:01
Придется тащить на себе: Варум крупно поплатилась за расставание с Агутиным
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Развод в семье Пугачевой: глотавшая измены мужа Орбакайте взвыла на весь мир
Время больших перемен: Николаев показал Проскурякову с малышом на руках
"Их будет целых два": обтянувшая пузико Волочкова с нетерпением ждет детишек
"Прощай, есаул!": Жена заявила об уходе Газманова на 72 году жизни
Бузовой влепили смачную оплеуху на публике: Оля, тебе это не по плечу
"Она – уникальная": вынужденная работать на рынке дочь Успенской родит в 2023 году
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35

"Отношения у нас непростые": Прыгающая по мужикам Волочкова вышвырнула дочь

Анастасию Волочкову нередко обвиняют в том, что ей нет дела до собственной дочери!
прочитано 181 раз

На прошлой неделе поклонники балерины всея Руси узнали от нее радостную новость: в январе она выходит замуж! В предстоящую свадьбу с новым хахалем по имени Дмитрий верят не многие. Уж слишком часто у артистки меняются кавалеры! Звезду нередко обвиняют в том, что она прыгает по мужикам – от одного к другому. А за ее похождениями не уследить. Фотографии с новыми мужчинами то и дело появляются в блоге Анастасии Волочковой.

ПО ТЕМЕ

"Их будет целых два": обтянувшая пузико Волочкова с нетерпением ждет детишек

 Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

А вот снимков с дочерью Ариадной не так много. Если балерина что-то и выкладывает, то из старого архива. На этот счет у публики тоже назрел вопрос: неужели блондинка не общается с родной кровинушкой, которую воспитывает отец.

По словам Анастасии Волочковой, девочка выросла очень талантливой. Она поет, танцует, пишет картины, а еще стихи на иностранных языках! Артистка уверена, что как мать она состоялась, а успехи дочери списывает на свой счет. Все потому, говорит блондинка в интервью Пятому каналу, что она никогда не давила на наследницу – в отличии от своей матери.

Более того, с Ариандной она выстроила свободные отношения и буквально вышвырнула ее, как птенчика из гнезда, во взрослую жизнь, дав ей возможность самостоятельно выбрать свой путь. Несмотря на столь здравый подход к воспитанию дочери, недопонимания с ней все же бывают. Да такие, что родственницы могут на протяжении долгого времени не общаться!

"Вы знаете, отношения у нас непростые были. Были моменты, когда мы какое-то время даже месяцами не общались", – поделилась Анастасия Волочкова.

Анастасия Волочкова. Фото: Pavel Kashaev / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 26 декабря 2022, 10:40 Источник: Пятый канал ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Безвкусно, дешево, вульгарно: Топ самых немодных звезд 2022 года

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Тест: знаете ли вы творчество Юрия Никулина

Есть много интересных фактов
Шоу-бизнес

"Она – уникальная": вынужденная работать на рынке дочь Успенской родит в 2023 году

На радость маме
Шоу-бизнес

"Что с вами?": нахлобучившую парик любовницу Виторгана лечат от страшной заразы

Большое горе
Шоу-бизнес

Чтобы духу ее здесь не было: в "Современнике" варварски разорили кабинет умершей Волчек

Надругательство над памятью

Гороскоп

Гороскоп: любовь в 2023 году пророчат трем знакам зодиака
Гороскоп на неделю с 26 декабря по 1 января
Ретроградный Меркурий еще аукнется: астролог дала совет россиянам
Грядут большие перемены: названы кармические дни в декабре 2022-го

Здоровье

Чаи и кофе в сторону: почему зимой особенно важно пить обычную воду
Лечение варикоза: ответы на частые вопросы
Нижегородцев массово сразил вирус свиного гриппа
В составе игрушечных монстров Хагги Вагги найден смертельно опасный токсин

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+