Джигурда и второй мужик присосались к языку Волочковой на одной постели: Секс на публике

Никита Джигурда настолько тесно общается с Анастасией Волочковой, что ее мужчины ревнуют.

Бывшая прима Большого театра Анастасия Волочкова и актер Никита Джигурда тепло дружат много лет. Звезды часто появляются вместе и даже позволяют себе весьма провокационное поведение на публике и показывают страсть друг к другу, то есть фактически "секс"-прелюдию на публике, чем вызывают немало пересудов.

Никита Джигурда ответил на вопрос журналистов о том, был ли у него секс с Анастасией Волочковой. Эта тема волнует многих, ведь порой их поведение на людях говорит о том, что между ними нечто большее. На удивление многих жена Никиты Джигурды Марина Анисина не ревнует его к Волочковой. Более того, она разрешает ему вести себя подобным образом и с другими женщинами, сообщает Пятый канал.

"Это наша сказка для взрослых", – неоднозначно отметил эпатажный Никита Джигурда.

Актер признался, что вместе с Анастасией Волочковой любит "троллить" публику. Таким образом они демонстрируют свое чувство юмора народу. Конечно, понятно это далеко не всем.

Что же касается мужчин Анастасии Волочковой, то порой они неоднозначно относятся к Никите Джигурде и даже ревнуют, но в конце концов мужчины находят общий язык. Иными словами, Джигурда и другой мужчина, поклонник балерины, присосались к языку Волочковой на одной постели, ведь публика не раз видела горячие поцелуи актера и балерины взасос. В то же время Волочкова часто демонстрирует поклонникам личное, пуская из в свою спальню.



