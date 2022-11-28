Волочкова сообщила о рождении ребенка после горячих утех с голым Джигурдой: Я счастливая мама

Анастасия Волочкова поделилась с народом важным сообщением.

Балерина всея Руси, как известно, любит проживать свои дни с огоньком, за что нередко получает шквал критики со стороны россиян. За что только Анастасию Волочкову не ругают: излишняя откровенность, поведение за гранью пошлости, а еще развлечения с мужчинами.

Стоит признать, что увидеть звезду в компании представителей сильного пола можно довольно часто. Особенно хорошо она проводит время со старым другом Никитой Джигурдой. Недавно, к примеру, они снялись в шоу Насти Ивлеевой, где повторяли популярный челлендж, но в итоге происходящее выглядело как горячие утехи: артистка растянулась в шпагате и пристроилась попкой к прикрытому лишь простынкой голову Джигурде.

А вот увидеть в социальных сетях дочь Анастасии Волочковой можно гораздо реже. Но вчера был особенный день – праздник всех мам. Собственно, балерина решила сама себя поздравить и опубликовала пост, в котором сообщила о том, чем для нее стало рождение ребенка.

"Это самое лучшее, что я могла подарить миру... Я счастливая мама", – написала блондинка, опубликовав фото и видео с участием Ариадны.

Не все пользователи, правда, растрогались от увиденного и прочитанного. Многие в очередной раз принялись ругать звезду за то, что она якобы наплевала на свою наследницу и отдала предпочтение развлечениям с мужиками.

"Дочь ушла к отцу. Не стала мешать маме развлекаться. Поняла, что она лишняя в этом доме", – упрекнули Анастасию Волочкову хейтеры.