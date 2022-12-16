"Как собаку": Мужик взял растянувшую рогатку Волочкову на заднем сиденье

Анастасия Волочкова выложила в Сеть пикантные кадры из машины.

Народ ликует: у балерины всея Руси появился новый "любимый". Радость не только в том, что у артистки появился шанс на счастье, но еще и потому, что поклонников ждут новые увлекательные истории из ее личной жизни. Недавно, к примеру, Анастасия Волочкова рассказала, что помолвлена с новым хахалем.

Сегодня в микроблоге звезды появилась очередная история с участием "любимого". Судя по всему, именно он снял ее в машине, когда она, распластавшись и задрав ноги на спинку переднего кресла, решила рассказать, что куда-то направляется с ухажером. Куда именно, она и сама, кажется, не знает.

Правда, как оказалось, не все в этом путешествии ее устроило. Анастасия Волочкова пожаловалась, что "любимый" не разрешил ей ехать на родном "белом майбахе" и с собой взял ее на заднем сиденье другого автомобиля. Впрочем, блондинка не сильно унывает: в салоне оказалось достаточно места для того, чтобы по привычке раздвигать ноги, можно сказать, растянув рогатку, и показывать свою фирменную растяжку!

В общем, балерина прекрасно проводит время в компании таинственного мужчины, а поклонники тем временем в комментариях уже вовсю обсуждают ее личную жизнь! Одна пользовательница, к примеру, написала, что, чтобы добиться расположения артистки нужно мало.

"Кто приласкает как собаку, с тем и любовь", – пишут злопыхатели под роликом артистки.

А кто-то в очередно раз усомнился в реальности этого "любимого": мол, скорее всего, Анастасия Волочкова пригрела на своей груди очередного простолюдина.