Похваставшаяся женихом Волочкова узнала о количестве малышей в животике: Пятеро

Как уже писали Дни.ру, от Анастасии Волочковой нельзя отвлекаться дольше, чем на пару минут. Ведь не успела она отблагодарить Деда Мороза, ввалившегося с подарками к ней домой, как уже стало известно о том, что они помолвлены. Шутка ли – подержаться за руки в церкви...



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