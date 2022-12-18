Похваставшаяся женихом Волочкова узнала о количестве малышей в животике: Пятеро

Анастасия Волочкова уже рассказала всему миру о том, какой силы чувства между ней и ее личным Дедом Морозом, что он разрешает, а что – запрещает ей делать. И, разумеется, чтобы не спугнуть очередного любимого, заявила о том, что ей "не нужны штампы в паспорте". И правильно, уверены некоторые, ведь с таким оптимистичным настроем никаких паспортов не напасешься!
Разумеется, такой сюжетный поворот не мог остаться без внимания широкой общественности. Часть пользователей Сети не могла не порадоваться за балерину, понадеявшись, что похваставшаяся женихом Волочкова сможет спустя время похвастаться и первыми длительными отношениями. Но, кажется этому сбыться не суждено...
Сегодня стало известно о том, что, кажется, ни поездки на Мальдивы, ни свадьбы с Дмитрием Анастасии не видать. Ведь он, как уверяют некоторые, уже женат, но, судя по всему, Волочкова об этом пока еще не узнала.
"Его жена прибьет! И пятеро детей тоже не одобрят", – ехидно написал комментатор о женихе Анастасии Волочковой.
Впрочем, сплетники поговаривают, что Анастасия Волочкова уже давно узнала
и о матримониальном статусе Дмитрия, и о количестве малышей, которые были в животике его супруги, да только это ее не остановило от желания создать красивую картинку для социальных сетей.