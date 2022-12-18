Тесты Звезды Голливуда Замок Галкина и Пугачевой Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Жалкая лицемерка Орбакайте отомстила матери перед кончиной: Немного времени осталось
Большое горе: Джигарханян забрал на тот свет родителей несчастной Цымбалюк-Романовской
Высосана до капли: обнажившаяся Волочкова раздвинула ноги перед выстроившейся в очередь толпой
"Принимала голая": растянувшая ядреный "вареник" Волочкова устроила дома съемку 18+
партнеры
Воскресенье
18 декабря
Лента новостей
18:00
Похваставшаяся женихом Волочкова узнала о количестве малышей в животике: Пятеро
17:14
"Я не одна": Добившаяся развода Подольская увела Бероева из семьи
15:59
"Катастрофическая, ужасная ситуация": потерявшая мать Гвердцители балансирует на грани жизни и смерти
15:36
"Под общим наркозом": состояние взрезанной Пугачевой резко ухудшилось
15:17
"Люби меня": закадривший горячую иностранку Малахов валит из Москвы за тридевять земель
15:03
"Давно каждый своей жизнью живет": поставлена жирная точка в разводе Агутина и Варум
14:02
Неприятности: обрезанные по пояс тела Авербуха и Арзамасовой найдены ровно в полночь
13:54
"Уничтожить": соблазнившая мужа Зыкиной врагиня плюнула в покойную певицу
12:36
“Ситуация будет усугубляться": сбежавшую Орбакайте больше не ждут в России
12:16
"Боже мой, сколько слез": Наглотавшаяся таблеток Буланова свалилась замертво
11:22
“Антисептик”: махнувшая несколько рюмашек Васильева заговорила о ЗОЖе
11:11
"Девочка со спичками": совсем не детская сказка
10:45
В Израиле тоже есть композиторы: Пугачева перестала общаться с автором своих хитов 96-летним Зацепиным
10:27
"Открываю глаза – рядом Катька": Башаров о бурной ночи с замужней Стриженовой
08:03
Как Виктор Бут стал прототипом контрабандиста из "Оружейного барона"
06:10
В чем встречать Новый год?
04:06
Как отучить ребенка от вранья: советы психиатра
02:16
6 лучших новогодних мультфильмов для детей
00:01
Саввин день: что нельзя делать 18 декабря
23:05
5 привычек бедных, от которых стоит избавиться в новом году
22:13
"Карнавальная ночь": страшная тайна песни главного новогоднего кинохита
21:13
Проснуться насекомым: "Превращение" Франца Кафки
20:09
Собчак рявкнула, Волочкова врезала, Долина раздавила: с кем враждуют светские львицы
19:03
Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
17:53
Нужно расчехлиться: SHAMAN устал скрывать от всех свою главную тайну
17:32
Надежды больше нет? Сгорающую от рака Анастасию Заворотнюк увезли в больницу
16:51
Разминает рот: нацепивший женские трусики Панин готовится к ночи с толпой брутальных мужиков
15:13
Увлажненная Муцениеце запустила пальцы в свою кудрявую мохнатку: Тоска и одиночество
14:14
"Сама приняла решение": всплыли подробности развода Федора Бондарчука с красавицей-женой
13:51
Свинтивший от опостылевшей жены Маликов прильнул к голозадым малолеткам: Спасибо за лучик света
13:19
Пузо на нос лезет: обрюхаченная жена Петросяна раскрыла свой секрет
12:34
Гонят поганой метлой: болтливого Михалкова с позором вышвырнули из Италии
11:55
Подлая Цымбалюк-Романовская публично растоптала оголившуюся музу Джигарханяна: Было предательство
11:12
Смерть и рабский труд украинцев: замок в Грязи затянулся удавкой на шее беглянки Пугачевой
11:06
Тест: угадайте советские новогодние мультфильмы по кадру
10:01
Овдовел в 34 года и не успел помириться с единственной дочкой: личные трагедии Леонида Броневого
08:39
Россиянам посоветовали лучшие подарки для близких на Новый год 2023
08:19
Как спасти елку от кота: лайфхаки на Новый год
06:33
Тест: отгадайте фильм по манекенщицам на показе мод
02:16
Спрос на услуги риелторов падает
00:01
День святой Варвары: что нельзя делать 17 декабря
21:50
"Скоро станет бабушкой": потерявшая голову 13-летняя дочь Брежневой объявила о важном событии
21:30
Арзамасова после развода в шоке от отношения Авербуха к крошке-сыну: Животное
21:10
Заподозренного 13 лет назад в измене Бероева увидели с повзрослевшим ребенком
20:50
"Сладкий мальчик!": Наташа Королева со сдувшимся пузиком празднует рождение малыша
20:30
Пережившая смерть ребенка Захарова молит о спасении еще одного малыша: Просим поддержки
20:10
"Какой же злой рот": заявившая о разводе Ковальчук склонилась над стаканом с уродливым лицом
19:50
Стали известны последние слова отправившегося на небеса Прилучного
19:30
Может пострадать: Николаев наплевал на других и подверг семилетнюю дочь опасности
19:10
До слез: в семье Яны Рудковской наступил ад
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Арзамасова после развода в шоке от отношения Авербуха к крошке-сыну: Животное
"Скоро станет бабушкой": потерявшая голову 13-летняя дочь Брежневой объявила о важном событии
Гонят поганой метлой: болтливого Михалкова с позором вышвырнули из Италии
Нужно расчехлиться: SHAMAN устал скрывать от всех свою главную тайну
Заподозренного 13 лет назад в измене Бероева увидели с повзрослевшим ребенком
Неприятности: обрезанные по пояс тела Авербуха и Арзамасовой найдены ровно в полночь
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Похваставшаяся женихом Волочкова узнала о количестве малышей в животике: Пятеро

Похваставшаяся женихом Волочкова узнала о количестве малышей в животике: Пятеро

Как уже писали Дни.ру, от Анастасии Волочковой нельзя отвлекаться дольше, чем на пару минут. Ведь не успела она отблагодарить Деда Мороза, ввалившегося с подарками к ней домой, как уже стало известно о том, что они помолвлены. Шутка ли – подержаться за руки в церкви...
прочитано 123 раза

Анастасия Волочкова уже рассказала всему миру о том, какой силы чувства между ней и ее личным Дедом Морозом, что он разрешает, а что – запрещает ей делать. И, разумеется, чтобы не спугнуть очередного любимого, заявила о том, что ей "не нужны штампы в паспорте". И правильно, уверены некоторые, ведь с таким оптимистичным настроем никаких паспортов не напасешься!

ПО ТЕМЕ

"Влюбилась в деда": объявившая о помолвке Волочкова показала жениха с огромным жезлом

"Муж и жена": обсосавшая губами Джигурду Волочкова обвенчалась в храме в ожидании малыша

 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Разумеется, такой сюжетный поворот не мог остаться без внимания широкой общественности. Часть пользователей Сети не могла не порадоваться за балерину, понадеявшись, что похваставшаяся женихом Волочкова сможет спустя время похвастаться и первыми длительными отношениями. Но, кажется этому сбыться не суждено...

Сегодня стало известно о том, что, кажется, ни поездки на Мальдивы, ни свадьбы с Дмитрием Анастасии не видать. Ведь он, как уверяют некоторые, уже женат, но, судя по всему, Волочкова об этом пока еще не узнала.

"Его жена прибьет! И пятеро детей тоже не одобрят", – ехидно написал комментатор о женихе Анастасии Волочковой.

Впрочем, сплетники поговаривают, что Анастасия Волочкова уже давно узнала и о матримониальном статусе Дмитрия, и о количестве малышей, которые были в животике его супруги, да только это ее не остановило от желания создать красивую картинку для социальных сетей.


КАК ПЕНСИОНЕРАМ ОФОРМИТЬ ЛЬГОТЫ НА ЖКХ

Анастасия Волочкова. Фото: Dmitry Chasovitin / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 18 декабря 2022, 18:00 Источник: Живой Журнал, Лена Миро ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Тодоренко родила под гипнозом, Волочкова – с особой свечкой: у кого из звезд были необычные роды

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Неприятности: обрезанные по пояс тела Авербуха и Арзамасовой найдены ровно в полночь

Это неспроста
Шоу-бизнес

"Открываю глаза – рядом Катька": Башаров о бурной ночи с замужней Стриженовой

Неловко получилось
Шоу-бизнес

"Давно каждый своей жизнью живет": поставлена жирная точка в разводе Агутина и Варум

Так и знали!
Шоу-бизнес

"Уничтожить": соблазнившая мужа Зыкиной врагиня плюнула в покойную певицу

Развела грязь

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 19 по 25 декабря 2022 года
Декабрь – месяц опасности: Тамара Глоба предупредила россиян о самых трудных днях
Страшная эпидемия потрясет человечество: прогноз астролога до 2025 года
Исчезнут с лица земли: астролог предсказал шокирующее будущее для человечества

Здоровье

Проктолог предупредила об опасности анального секса
Онколог рассказал, как лечат рак без операции
Как бороться с гриппом до встречи с врачом – советы иммунолога
Лучше любой диеты: как спасти фигуру в новогодние праздники

Спорт

Боец Селиванов объявил о завершении карьеры из-за проблем с сердцем
Скончался известный советский фигурист и олимпийский чемпион Александр Горшков
Кровавое пятно на льду: задетая коньком распоротая Тотьмянина повторила страшную судьбу Бережной
Беда откуда не ждали: олимпийскую чемпионку Валиеву вышвырнули как мусор

Регионы

Под Новосибирском при пожаре в частном доме погибли 2 человека
В Ленобласти пьяная женщина убила мужа
В Нижнем Новгороде спасатели эвакуировали учеников после задымления в школе
В Иркутской области подросток попал под поезд
© 2015-2022 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+