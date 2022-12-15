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Шоу-бизнес
"Под елкой с женихом": вывалившей обоссаный "вареник" Волочковой брызнули струей поноса прямо в рот

"Под елкой с женихом": вывалившей обоссаный "вареник" Волочковой брызнули струей поноса прямо в рот

Под Новый год все верят в чудеса, но не всему суждено сбыться. А ведь Анастасия Волочкова так верила в любовь.
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Жизнь бывшей примы Большого театра Анастасии Волочковой бьет ключом. Порой кажется, что 46-летняя балерина пытается успеть все, что еще не сделала за свою молодость, ведь она постепенно приближается к пенсионному возрасту. Тем не менее, артистка великолепно выглядит и пользуется спросом у мужчин. На днях ей в очередной раз сделали предложение, и она даже согласилась.

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 Слухи и сплетни

Сюжеты Слухи и сплетни

Анастасия Юрьевна Волочкова

Анастасия Юрьевна Волочкова балерина

Пара устроила тайную помолвку в церкви, а на воскресном концерте любимый мужчина при всем народе сообщил, что будет ее мужем. Блогер Лена Миро в своем ЖЖ раскритиковала идею помолвки Волочковой в 46.

"При взгляде на Анастасию Волочкову можно подумать многое. Но никто и никогда и предположить бы не смог, что она в свои прекрасные 46 снова станет невестой!" – написала Лена Миро.

Блогер отметила, что любимого мужчину Волочковой зовут Олег, только это не тот банщик, который уже был, а другой. Впрочем, фанаты уже не верят в успех скандальной балерины. Поклонники сообщили заранее, что Волочкову может ждать новая страшная потеря. Ведь после того, как балерина вывалила на всеобщее обозрение свой ставший народным достоянием "обоссанный вареник", ее репутацию уже не спасти, как ни старайся.

"Задрав короткое платье и подставив срам, Наська назвала помолвкой *** в майбахе"; "Ну а что? Хотя бы не в катафалке, уже плюс"; "Не думаю, что замуж что-то поменяет в ее жизни. Шпагат на бочке как был, так и останется"; "Бабе 46, а мозг на 22 остановился в развитии"; "Настя, твори бардак– *** спартак! И писай под своей елкой с женихом на пару", – брызнули струей поноса комментаторы прямо в счастливо открытый рот на фото Волочковой.

СКИДКИ НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ ДОСТИГЛИ 20%

Анастасия Волочкова. Фото: Komsomolskaya Pravda/ Global Look Press/ Globallokpress.com
Автор: 15 декабря 2022, 22:00 Источник: ЖЖ • Требует проверки

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