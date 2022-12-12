"Спит со всеми": Отчаявшаяся найти спонсора Волочкова сует свою промежность первым встречным

Анастасия Волочкова хотела найти себе богатого мужика, а в итоге угодила в скандал.

Кажется, знаменитая блондинка не теряет надежды найти себе достойного жениха. Для этого Анастасия Волочкова обратилась в брачное агентство, директор которого в разговоре с "Дни.ру" рассказала о неприятном опыте общения с артисткой.

ПО ТЕМЕ Горячо ублажившая Джигурду бесстыдница Волочкова выкатила животик с нежданными малышами: Это счастье

По словам Елены Толкачевой, балерина обратилась к ней с просьбой подыскать ей супруга. Но внезапно все планы изменились: светская львица заявила, что ей срочно нужен мужчина для поездки на Мальдивы – у нее на руках уже два билета.

Однако, судя по критериям, ей бы хотелось взять с собой не просто любовника, а настоящего спонсора, который будет готов оплачивать все ее балетные проекты. Варианты таких мужчин в агентстве были, правда, их перспектива крутить роман с оскандалившейся Анастасией Волочковой не устроила.

"Все говорят одно и то же: она алкоголичка, спит со всеми…" – отметила Елена Толкачева.

В конце концов директор брачного агентства предложила балерине умерить пыл и не торопиться с выбором партнера, что не на шутку ее разгневало: агентство звезда обругала, мужчин обматерила и заверила, что абсолютно все они в сексуальных фантазиях представляют ее знаменитый шпагат!

В итоге успокоить разъяренную диву Елене Толкачевой не удалось: отчаявшись найти себе мужчину она, можно сказать, сунула в лицо первому встречному свою промежность.

"Наш разговор сошел на нет после того, как она в пьяном угаре начала перед лицом моего мужа ноги раздвигать и показывать шпагат!" – поделилась впечатлениями от встречи с Анастасией Волочковой собеседница.

