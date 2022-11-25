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Шоу-бизнес
"На глазу образуется ссадина": глупая ошибка Бузовой может привести к слепоте

"На глазу образуется ссадина": глупая ошибка Бузовой может привести к слепоте

Поющая телеведущая Ольга Бузова рискует потерять самое дорогое. Здоровье не купишь за деньги.
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Светская львица Ольга Бузова регулярно проходит медицинские обследования, косметолог ставит ей витаминные капельницы, да и в целом знаменитость себя бережет. Однако деликатная проблема в виде близорукости мешает ей наслаждаться жизнью полноценно.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Сделать коррекцию зрения артистка не может из-за противопоказаний. Дома она носит очки, а для выходов в свет использует контактные линзы. Казалось бы, бояться нечего, но офтальмолог Эльвира Сюняева бьет тревогу: неправильное использование этого оптического девайса может навредить человеку.

Различные виды конъюктивитов, синдром "сухого глаза", отек оболочки глазного яблока — все это обычно возникает вследствие неправильной эксплуатации контактных линз. Пока Ольга Бузова держится молодцом, но все может изменить глупая ошибка, от которой никто не застрахован.

Если случайно травмировать роговицу, может возникнуть эрозия — "отделение верхнего ее слоя, когда на глазу образуется ссадина". Царьград отмечает, что это вероятно, если к линзе пристанет инородное тело в процессе ее установки в глаз.

Порой даже незначительные заболевания приводят к осложнениям вплоть до слепоты. А это значит, что Ольга Бузова играет с огнем каждый раз, когда берет в руки оптические изделия. Нюансов относительно использования линз предостаточно: срок хранения, стерильность, реакция организма на раствор и многое другое.

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Ольга Бузова. Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 25 ноября 2022, 19:46 Источник: АиФ ✓ Надежный источник
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