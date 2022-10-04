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Шоу-бизнес
Оскандалившийся Панин вылил ушат помоев на россиян: Плавленый сырок вместо мозга

Оскандалившийся Панин вылил ушат помоев на россиян: Плавленый сырок вместо мозга

Сидящему в Испании Алексею Панину все не дают покоя его соотечественники, которых он яро критикует.
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Как известно, некогда востребованный в России актер давно покинул родные края и уехал за границу. Вместе со своей дочерью и новой возлюбленной он обосновался в Испании, где живет на всю катушку. В его микроблоге то и дело появляются странные видеоролики и фотографии: Алексей Панин ночевал на улице, вел беседы с бездомными и даже приходил в школу к наследнице с похмелья!

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

К слову, недавно Дана Борисова, которая уж точно знает о пагубных привычках все, оценила поведение оскандалившегося коллеги по творческому цеху и заметила, что у актера, мол, все признаки алкоголизма. Помимо скандальных выходок он в последнее время славится гневными выпадами в адрес своих соотечественников. Вот и на этот раз артист решил, условно говоря, вылить ушат помоев на россиян.

Как передает РИА ФАН, Алексей Панин в одном из последних интервью, в котором обсуждал последние новости в мире, намекнул на то, что жители его родины – умственно отсталые.

"Народ, большая его часть, он, к сожалению, с плавленым сырком вместо мозга. Он в этом не виноват, он таким родился", – без зазрения совести произнесла звезда "Жмурок".

У интервью с участием актера чуть больше 800 просмотров, однако среди зрителей все же нашлись те, кого эта фраза задела. В комментариях один из пользователей заметил, что Алексей Панин, видимо, окончательно дошел до крайней степени деградации.

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Алексей Панин. Фото: Социальные сети
Автор: 4 октября 2022, 11:00 Источник: ПопКон ✓ Надежный источник
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