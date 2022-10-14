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Шоу-бизнес
В браке поставлена точка: Николаев не дождался ребенка от сосущей жены

В браке поставлена точка: Николаев не дождался ребенка от сосущей жены

В семье музыкального гения настал тяжелый этап. Неужели Игорь Николаев и Юлия Проскурякова достигли критического момента?
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Пережив горькие разочарования в амурных делах в начале века, Игорь Николаев отдал свое сердце тогда еще совсем молодой Юлии Проскуряковой. До боли измотанный трудоголик был готов окунуться в омут любви и сумасшедшей ласки красивой женщины. После свадьбы поседевший композитор изо всех сил пытался радовать избранницу.

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 Игорь Юрьевич Николаев

Игорь Юрьевич Николаев певец, поэт, композитор, музыкальный продюсер

 Юлия Павловна Проскурякова

Юлия Павловна Проскурякова певица

Певец растрачивал все свои ресурсы на благо любимой, обеспечивал ее всем необходимым, проложил суженой путь в мир шоу-бизнеса как певице и даже актрисе. А вот от девушки сильной взаимоотдачи многие россияне почему-то не заметили.

Лишь единожды Юлия Проскурякова родила певцу дочку Веронику, да и то 7 лет назад. Еще одно маленькое чадо могло бы сделать постаревшего Игоря Николаева более счастливым, но певец так и не дождался ребенка.

Медиум и психолог Марианна Абравитова объяснила свою версию происходящего. "У Николаева карма такая – выводить в звезды малоизвестных девушек. Он донор. Энергетический и творческий", — заявила эзотерик. Судя по ее мнению, жена условно сосет из щедрого артиста все соки.

При этом эксперт добавила, что развода и распада семьи не предвидится. Однако, согласно ее доводам, в браке поставлена некая "точка напряжения". Мол, Игорь Николаев боится, что Юлия Проскурякова переключится на мужчину вроде Тарзана, к которому убежала его прежняя пассия Наташа Королева.

Наверняка отношения супругов укрепятся, ведь они столько лет прожили душа в душу. Тем более у Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой есть отличный антидепрессант, снижающий уровень дискомфорта в доме, — кот по кличке Тесла. Как отмечает телеканал "360", кошки могут поднимать настроение и избавлять от негативных мыслей.

КАК СЭКОНОМИТЬ НА КОММУНАЛКЕ

Игорь Николаев и Юлия Проскурякова. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 14 октября 2022, 23:10 Источник: Тайны звезд. АСТРО • Требует проверки
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