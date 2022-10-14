В браке поставлена точка: Николаев не дождался ребенка от сосущей жены

Пережив горькие разочарования в амурных делах в начале века, Игорь Николаев отдал свое сердце тогда еще совсем молодой Юлии Проскуряковой. До боли измотанный трудоголик был готов окунуться в омут любви и сумасшедшей ласки красивой женщины. После свадьбы поседевший композитор изо всех сил пытался радовать избранницу.
Певец растрачивал все свои ресурсы на благо любимой, обеспечивал ее всем необходимым, проложил суженой путь в мир шоу-бизнеса как певице и даже актрисе. А вот от девушки сильной взаимоотдачи многие россияне почему-то не заметили.
Лишь единожды Юлия Проскурякова родила певцу дочку Веронику, да и то 7 лет назад. Еще одно маленькое чадо могло бы сделать постаревшего Игоря Николаева более счастливым, но певец так и не дождался ребенка.
Медиум и психолог Марианна Абравитова объяснила свою версию происходящего. "У Николаева карма такая – выводить в звезды малоизвестных девушек. Он донор. Энергетический и творческий", — заявила эзотерик. Судя по ее мнению, жена условно сосет из щедрого артиста все соки.
При этом эксперт добавила, что развода и распада семьи не предвидится. Однако, согласно ее доводам, в браке поставлена некая "точка напряжения". Мол, Игорь Николаев боится, что Юлия Проскурякова переключится на мужчину вроде Тарзана, к которому убежала его прежняя пассия Наташа Королева.
Наверняка отношения супругов укрепятся, ведь они столько лет прожили душа в душу. Тем более у Игоря Николаева и Юлии Проскуряковой есть отличный антидепрессант, снижающий уровень дискомфорта в доме, — кот по кличке Тесла. Как отмечает телеканал "360", кошки могут поднимать настроение и избавлять от негативных мыслей.